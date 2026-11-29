El asado es mucho más que una tradición. Aunque la calidad de la carne es fundamental, existen algunos cuidados durante la preparación y la cocción que pueden marcar una diferencia notable en el resultado final. Desde la marinada hasta el manejo de las brasas, aplicar ciertas técnicas sencillas permite obtener cortes más jugosos, sabrosos y con una mejor textura.

Uno de los primeros pasos para lograr un buen asado es elegir correctamente la carne. Cortes como el asado de tira, el vacío o la picaña suelen ofrecer excelentes resultados en la parrilla gracias a su equilibrio entre carne y grasa, un factor clave para conservar la jugosidad durante la cocción.

Otro aspecto importante es el sazonado previo. Una combinación simple de sal, ajo, hierbas frescas y un toque de aceite de oliva puede ayudar a resaltar los sabores naturales de la carne sin necesidad de ingredientes complejos. Cuando el tiempo lo permite, dejar reposar la preparación durante algunas horas favorece una mejor integración de los sabores.

Cómo marinar y sazonar la carne

La marinada puede aportar aroma, sabor y una textura más tierna. Para prepararla, se puede combinar ajo picado, romero, tomillo, aceite de oliva y sal, distribuyéndola de manera uniforme sobre toda la superficie de la carne.

Si bien una hora de reposo suele ser suficiente, dejar la carne marinando durante varias horas puede ofrecer resultados aún mejores. El objetivo es que los ingredientes penetren gradualmente y acompañen el sabor natural del corte sin ocultarlo.

Al momento de cocinar, también resulta útil contar con elementos que permitan manejar mejor la temperatura y los jugos que desprende la carne. Utilizar una bandeja o recipiente resistente al calor debajo de determinadas preparaciones ayuda a conservar parte de esos líquidos, que luego pueden aprovecharse para aportar más sabor.

Hudson Pinza de Acero Inoxidable de 30 cm

La importancia de controlar el fuego

Uno de los secretos más importantes de cualquier parrillero es el manejo de las brasas. Mantener una temperatura estable y evitar el contacto directo de las llamas con la carne contribuye a una cocción uniforme y a un mejor sellado exterior.

Dependiendo del grosor del corte y de la intensidad del fuego, la cocción puede extenderse entre 40 y 60 minutos, aunque siempre conviene observar el comportamiento de la carne antes que guiarse únicamente por el tiempo.

También es recomendable evitar girar la carne constantemente. Dejar que se cocine de un lado antes de darla vuelta favorece la formación de una costra dorada y ayuda a conservar los jugos en el interior.

Errores frecuentes que pueden arruinar un asado

Existen algunos hábitos que conviene evitar para no afectar la calidad de la cocción:

Utilizar una cantidad excesiva de marinada.

Salar la carne con demasiada anticipación cuando el corte es fino.

Presionar la carne contra la parrilla durante la cocción.

Exponer los cortes directamente a llamas intensas.

Cortar la carne inmediatamente después de retirarla del fuego.

Este último punto suele pasarse por alto. Dejar reposar la carne unos minutos antes de servirla permite que los jugos se redistribuyan y contribuye a una textura más tierna.

Qué sumar para completar la experiencia

Las guarniciones también pueden tener un rol importante en una buena comida al aire libre. Verduras asadas, papas, ensaladas frescas o un chimichurri casero son opciones simples que complementan los sabores de la parrilla y permiten armar un menú más equilibrado.

Además de una buena preparación y un adecuado control del fuego, contar con las herramientas correctas también contribuye a una experiencia más cómoda y segura frente a la parrilla. Entre los accesorios más utilizados se encuentran las pinzas largas, que permiten manipular los alimentos sin perforarlos ni perder jugos durante la cocción.

En ese sentido, una Pinza de Acero Inoxidable de 30 cm color plateado resulta útil para girar cortes de carne, mover achuras o acomodar vegetales sobre la parrilla manteniendo una distancia prudente de las brasas. Su diseño permite sujetar los alimentos con firmeza y realizar movimientos precisos, algo especialmente importante cuando se busca evitar manipulaciones excesivas que puedan afectar la textura y la jugosidad de la carne.

Más allá de los accesorios elegidos, el secreto de un buen asado sigue estando en los detalles: una carne de calidad, brasas bien gestionadas, paciencia durante la cocción y el respeto por los tiempos de reposo. Con estos cuidados, cualquier encuentro alrededor de la parrilla puede convertirse en una experiencia para disfrutar y compartir.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.