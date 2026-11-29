Dos titanes de la maquinaria agrícola no arrancan y se juegan la “última” estrategia para salir de la crisis

Mundial, la histórica imprenta que fundó una familia de origen letón que escapó de la Revolución Rusa, entró en concurso preventivo. La compañía, que nació en la década del 50 y tiene su planta industrial en el barrio porteño de Barracas, busca renegociar sus deudas con los bancos.

Según consta en el expediente judicial al que accedió El Cronista, la sociedad acumulaba un pasivo de $ 4682 millones, de los cuales $ 4291 millones correspondían a compromisos con entidades financieras. Entre sus acreedores figuran BBVA, Nación, Provincia, Galicia y Supervielle.

En apenas dos años, la facturación de la empresa cayó casi un 50% en términos nominales. Mientras que en 2023 había registrado ventas por $ 16.971 millones, cerró 2025 con ingresos por $ 8612 millones.

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Más de 7 décadas de gloria

Antes de dedicarse a la industria gráfica, Bermatov tuvo una farmacia en Villa Cañás, Santa Fe. Había llegado a la Argentina en 1923 junto con su familia, que años antes había tenido que abandonar Letonia tras ser perseguida durante la Revolución Rusa.

Los Bermatov se instalaron en Choele Choel, Río Negro, pero Naum fue separado de sus hermanos y quedó a cargo de un tutor, con quien luego se mudó a Santa Fe. En Villa Cañás conoció a Isabel Batalles, con quien se casó antes de instalarse en Buenos Aires.

En la ciudad comenzó a trabajar como aprendiz en una imprenta. Más tarde ingresó a Optimus, donde a los seis meses fue nombrado encargado general. Después de 25 años en la empresa, decidió independizarse.

Junto con su amigo Raúl Corín y su cuñado Bernardo Leczuk, fundó Talleres Gráficos Mundial. En un principio, trabajaban en un galpón que pertenecía a este último, pero las inversiones que requería la actividad llevaron a los dos socios a retirarse.

Por entonces, Naum tenía cuatro empleados y trabajaba junto con sus tres hijos, Raúl, Luis y Daniel, quienes habían aprendido el oficio. La familia llegó a instalar las máquinas en el fondo de su casa, en Balvanera.

En 1981, Daniel Bermatov, actual presidente de la compañía, compró un terreno en Barracas. Durante la construcción de la nueva planta, incluso, vendió parte de sus bienes personales para comprar los materiales. En septiembre de 1984, inauguró la fábrica de 3500 m2 en la que opera hasta hoy.

En los años siguientes, la empresa invirtió en tecnología. En 1987 compró una impresora offset de seis colores y, en 1998, incorporó un equipo de ocho colores que, según detallaron los dueños en la presentación judicial, fue el primero de su tipo en el país.

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De la impresión editorial al packaging

La menor demanda de productos impresos fue uno de los motivos que los dueños de Mundial expusieron ante la Justicia para explicar la caída de sus ventas. Entre las causas mencionaron la digitalización y los cambios en los hábitos de lectura.

Según el informe anual de la Cámara Argentina del Libro (CAL), en 2025 se imprimieron 34,6 millones de ejemplares en el país, un 34% menos que en 2024, cuando la cifra había alcanzado los 52,6 millones.

Buena parte de esa caída estuvo vinculada con la reducción de las ediciones estatales y las compras institucionales, que pasaron de representar el 29% del total al 5%. En cambio, la producción del sector editorial comercial creció un 29%, hasta los 14,3 millones de ejemplares.

El informe también señala que, en los últimos diez años, las pequeñas y medianas editoriales redujeron a la mitad sus tiradas promedio.

Ante la caída de la demanda editorial, en 2025 Mundial comenzó a darle mayor peso al packaging. La imprenta destinó parte de su capacidad industrial a la fabricación de cajas, estuches y envases de cartulina, además de catálogos comerciales, para clientes de las industrias farmacéutica, cosmética y alimenticia.

En la presentación judicial, los Bermatov señalaron que las altas tasas de interés, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y los precios dolarizados del papel, las tintas y los repuestos afectaron su rentabilidad.

Este año, la empresa tuvo que vender máquinas y vehículos para afrontar sus obligaciones. También recurrió a planes de financiación de ARCA para regularizar sus deudas con la seguridad social.