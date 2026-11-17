El Real Decreto 2822/1998 establece cómo cambiar la titularidad de un coche cuando fallece su propietario. Imagen ilustrativa.

Cuando fallece el propietario de un vehículo, sus herederos deben realizar una serie de trámites para regularizar su situación y poder utilizarlo legalmente en España. El Real Decreto 2822/1998, que aprueba el Reglamento General de Vehículos, establece cómo cambiar la titularidad de un coche cuando fallece su propietario y fija los plazos que deben respetarse ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

La normativa contempla dos situaciones: cuando el vehículo ya tiene un heredero definitivo y cuando todavía no se ha adjudicado dentro de la herencia. En este último caso, la persona que se haga cargo del coche deberá comunicarlo a Tráfico en un plazo máximo de 90 días desde el fallecimiento. Una vez que se determine quién recibe el vehículo, también habrá un plazo para solicitar el nuevo permiso de circulación.

Qué establece el Real Decreto 2822/1998 sobre los coches heredados y los plazos de 90 días

El artículo 32.6 del Reglamento General de Vehículos regula las transmisiones de vehículos por fallecimiento de su titular. La disposición diferencia entre la custodia provisional y la adjudicación definitiva del automóvil.

Si todavía no se ha repartido la herencia, la persona que tenga a su cargo la custodia y, en su caso, el uso del vehículo debe comunicarlo a la Jefatura de Tráfico de su domicilio legal antes de que transcurran 90 días desde la defunción.

En ese supuesto, la DGT realiza una anotación en el permiso de circulación y en el Registro de Vehículos para identificar a la persona responsable mientras se resuelve la adjudicación hereditaria. Esta persona asumirá las obligaciones correspondientes al titular del automóvil.

Por otra parte, cuando ya exista un heredero definitivo, este tendrá otros 90 días, contados desde la fecha que figure en el documento que lo acredita como adjudicatario, para solicitar la expedición del nuevo permiso de circulación a su nombre.

El heredero cuenta con un plazo de 90 días para comunicar la custodia del vehículo. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué documentación exige la DGT para poner un coche heredado a nombre del nuevo propietario

Para realizar el cambio de titularidad, el heredero debe acreditar que el vehículo le ha sido adjudicado y que se han cumplido las obligaciones tributarias correspondientes. Según la DGT, entre los documentos y requisitos necesarios se encuentran:

Documento que acredita la adjudicación: debe identificar al heredero como nuevo titular definitivo del vehículo.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones: hay que presentar el justificante de pago, exención o no sujeción del impuesto en la comunidad autónoma donde residía la persona fallecida.

Identificación del heredero: DNI, documento oficial equivalente o acreditación correspondiente.

Tasa de Tráfico: se debe abonar la tasa administrativa correspondiente al trámite.

Situación administrativa del vehículo: debe estar dado de alta y tener abonado el Impuesto de Circulación del año anterior, además de las posibles sanciones pendientes.

Si existen varios adjudicatarios, todos deberán acordar por escrito y expresamente quién figurará como titular administrativo único del automóvil.

El heredero debe acreditar que se han cumplido las obligaciones tributarias correspondientes. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo solicitar el cambio de titularidad de un coche heredado por Internet o presencialmente

La DGT permite realizar el trámite de cambio de titularidad por dos vías: a través de su sede electrónica o presencialmente en una Jefatura u Oficina de Tráfico, con cita previa.

Por Internet

El heredero debe acceder al Registro Electrónico con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. Después, tendrá que completar la solicitud, introducir los datos del vehículo y del nuevo titular, abonar la tasa y adjuntar la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Presencialmente

Deberá presentar el impreso oficial de cambio de titularidad, la declaración responsable correspondiente al fallecimiento del propietario, su documento de identificación, el justificante de pago de la tasa y la documentación tributaria de la herencia.

Una vez comprobados los documentos, Tráfico expedirá un nuevo permiso de circulación a nombre del heredero. Si el trámite se realiza en una oficina, se entrega en el momento; si se solicita por Internet, se envía una vez verificada la documentación. En ambos casos, el permiso solo será válido si el vehículo tiene la ITV en vigor.