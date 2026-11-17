Según la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, respetar las marcas viales amarillas es obligatorio en vías federales, estatales y municipales de México.

La línea amarilla continua es una de las marcas viales más importantes que los conductores deben reconocer al circular por las carreteras de México. Su presencia indica que existe una restricción para realizar maniobras de rebase, ya que invadir el carril de sentido contrario puede representar un riesgo para quienes transitan por la vía.

Esta señalización horizontal forma parte de las disposiciones oficiales de seguridad vial y permite identificar los tramos donde adelantar a otro vehículo no está permitido por falta de visibilidad o por otras condiciones de seguridad.

¿Qué significa la línea amarilla continua en las carreteras?

La línea amarilla continua que aparece en el centro de una carretera de doble sentido funciona como una raya separadora de sentidos de circulación. Su objetivo es mantener diferenciados los carriles por los que circulan los vehículos en direcciones opuestas y establecer restricciones para determinadas maniobras.

De acuerdo con el apartado 5.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, la raya continua sencilla (M-1.1) se utiliza en tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la necesaria para realizar un rebase o donde esta maniobra está prohibida por condiciones de seguridad.

Por lo tanto, cuando un conductor encuentra esta marca vial, debe permanecer en su carril y evitar adelantar a otro vehículo invadiendo el sentido contrario.

En las carreteras de México, la línea amarilla continua prohíbe rebasar e invadir el carril contrario por falta de visibilidad o seguridad. Fuente: Magnific

La diferencia entre los tipos de líneas en las carreteras

No todas las marcas amarillas que separan los sentidos de circulación tienen el mismo significado. La normativa mexicana contempla distintas configuraciones:

Línea amarilla continua (M-1.1) : indica que no se permite rebasar en ninguno de los dos sentidos

Línea amarilla discontinua (M-1.2) : se utiliza cuando existe distancia de visibilidad suficiente para realizar la maniobra de rebase

Línea amarilla continua y discontinua (M-1.3) : permite rebasar únicamente desde el lado donde está pintada la línea discontinua. Del lado de la línea continua, la maniobra está prohibida

Doble línea amarilla continua (M-1.4): tiene una función diferente: delimita carriles confinados y debe complementarse con elementos delimitadores.

¿En qué carreteras de México se debe respetar esta señalización y por qué es importante?

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece que sus disposiciones son de aplicación obligatoria en todas las calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal del territorio mexicano.

Esto significa que las marcas viales deben interpretarse de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa, independientemente de si el conductor circula por una vía federal, estatal o municipal.

Respetar la línea amarilla continua es fundamental para mantener la seguridad vial, evitar maniobras peligrosas y proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a quienes circulan en sentido contrario.