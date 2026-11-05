La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en más de 27 aeropuertos de la Argentina para el viernes 6 de noviembre que podría ocasionar demoras y cancelaciones en los vuelos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en más de 27 aeropuertos de la Argentina para el viernes 6 de noviembre que podría ocasionar demoras y cancelaciones en los vuelos.

La medida de fuerza se llevará adelante en la previa del fin de semana largo por los feriados del papa León XIV, que se pactaron para el lunes 9 y martes 10.

Durante 24 horas, habrá retención de tareas por parte de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery se implementará un esquema de controles sobre las operaciones aéreas.

Confirman un paro en 27 aeropuertos: a qué hora empieza

La jornada de protesta está prevista para el viernes 6 de noviembre y comenzará desde el inicio de los turnos laborales de los trabajadores alcanzados por la medida.

Según informó ATE, la retención de tareas se realizará en más de 27 aeropuertos del país y podría afectar el funcionamiento habitual de las terminales.

Paro en aeropuertos MIKYDUB

En paralelo, en Aeroparque y Ezeiza se aplicará un denominado “paro a la japonesa” .

Esta modalidad consiste en intensificar los controles y las tareas de fiscalización sobre las aeronaves, los equipos de rampa, las pistas, las calles de rodaje y las obras vinculadas con la seguridad operacional.

El objetivo es reforzar las inspecciones y visibilizar las tareas que realizan los trabajadores del organismo. Según el gremio, este procedimiento podría ralentizar las operaciones y provocar demoras o cancelaciones.

Qué vuelos estarán garantizados durante el paro de ATE

De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, durante la medida de fuerza solamente se garantizará la asistencia para:

Vuelos sanitarios.

Vuelos humanitarios.

Traslados de órganos.

Operaciones oficiales.

El resto de los servicios podría experimentar complicaciones, aunque dependerá de las condiciones operativas de cada aeropuerto y de las decisiones que se adopten para la jornada.

Por este motivo, quienes tengan pasajes programados para el viernes 6 de noviembre deberán consultar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas y revisar las notificaciones sobre posibles cambios de horario o cancelaciones.

Por qué ATE anunció un paro en los aeropuertos

La medida de fuerza responde a un reclamo de los trabajadores de ANAC por deficiencias en las condiciones de seguridad aeroportuaria, falta de recursos operativos y reclamos salariales.

“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Desde el sindicato denunciaron problemas en distintos aeropuertos del país, entre ellos:

Falta de ambulancias operativas e insumos sanitarios para atender emergencias.

Deficiencias en los equipos de extinción de incendios y falta de agentes extintores.

Problemas de mantenimiento en autobombas.

Ausencia de elementos de protección personal para los trabajadores.

Falta de convocatoria a la negociación paritaria sectorial.

Además, ATE cuestionó el destino de los fondos recaudados a través de las tasas aeroportuarias.

Según el gremio, estos ingresos representarían alrededor de $ 220.000 millones anuales, pero menos del 10% volvería al organismo para financiar sus operaciones y los salarios del personal.