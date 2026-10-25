La batalla más importante que el superávit: el imperio de la ley en Argentina

La cantidad de conflictos laborales cayó de manera sostenida durante la última década, pero el impacto de las huelgas mostró fuertes oscilaciones según el período y el sector involucrado. Los datos oficiales hasta julio de 2026 revelan un escenario con dos rasgos centrales: el Estado concentró casi todas las jornadas no trabajadas y el sector privado registró su menor nivel de impacto para los primeros siete meses del año desde que comenzó la serie, en 2006.

El recorrido histórico también deja una advertencia para las comparaciones políticas: el récord de conflictos, el de huelguistas y el de jornadas perdidas no coincidieron en un mismo gobierno. Cada indicador mide una dimensión diferente de la protesta laboral y puede ofrecer una lectura distinta sobre su alcance.

En los primeros siete meses de 2026 se acumularon 2.722.564 jornadas individuales no trabajadas, un 13,7% más que en igual período de 2025. Sin embargo, ese aumento se explica por un pico puntual registrado en marzo. Al excluir ese mes, el acumulado de este año queda un 14,9% por debajo del de 2025. Entre abril y julio, en cambio, ambos períodos prácticamente empataron.

Los registros corresponden a la serie “Evolución mensual de la conflictividad laboral, datos a julio 2026″, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, elaborada a partir del relevamiento de medios de comunicación electrónicos. El informe distingue los conflictos con paro, la cantidad estimada de huelguistas y las jornadas individuales no trabajadas, además de clasificar los episodios por ámbito institucional, actividad económica, reclamo y localización geográfica.

Conflictividad laboral: menos conflictos que hace una década

La tendencia de largo plazo muestra una reducción en la cantidad de conflictos con paro. El promedio mensual pasó de 140,6 en 2014 a 46,1 en 2025, una caída del 67%. En los primeros siete meses de 2026, el promedio fue de 44,4.

La baja en la cantidad de episodios no se tradujo en una disminución lineal del impacto de las huelgas. Las jornadas perdidas variaron con fuerza de un año a otro y dependieron, en buena medida, de conflictos capaces de involucrar a muchos trabajadores o extenderse durante varias jornadas.

El máximo anual de la serie se registró en 2018, con 12,27 millones de jornadas no trabajadas. En el otro extremo, 2021 cerró con cerca de 4 millones, todavía bajo los efectos de la pandemia. En 2025, el total fue de 4,49 millones.

El dato de 2026 requiere una lectura particular. Aunque el acumulado a julio supera al de un año antes, queda por debajo del de varios períodos anteriores cuando se comparan los mismos siete meses. Entre enero y julio, las jornadas perdidas fueron menores que en 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024, aunque superiores a las de 2022 y 2025.

De Cristina a Milei: qué permite comparar la serie

La serie permite recorrer distintos gobiernos, pero no establecer un ranking único de conflictividad. Los máximos históricos aparecen en años diferentes según la variable elegida.

El mayor número mensual de conflictos con paro fue de 172, en mayo de 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El récord de jornadas no trabajadas llegó en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con 5.182.044. En tanto, la mayor cantidad de huelguistas se registró en mayo de 2024, durante la presidencia de Javier Milei, con 1.035.069 personas estimadas.

La diferencia no es menor. Una gran cantidad de conflictos no necesariamente implica el mayor número de trabajadores involucrados ni la mayor pérdida de jornadas. Un paro masivo o prolongado puede tener más impacto que numerosos episodios de menor alcance.

Por eso, la pregunta sobre a qué gobierno le hicieron más paros no tiene una respuesta única si no se define antes qué se quiere medir.

El Estado concentra el impacto de los paros y el sector privado toca un mínimo histórico

El rasgo más marcado de los datos recientes es la participación del sector público, blanco preferencial de los ajustes del gasto público bajo la administración de Milei. Entre enero y julio de 2026, el ámbito estatal concentró el 95,9% de las jornadas no trabajadas. El peso del Estado también fue dominante en julio, cuando explicó el 95,6% de las jornadas registradas.

El sector privado mostró una dinámica diferente. En los primeros siete meses del año acumuló 110.512 jornadas no trabajadas, el valor más bajo para ese período en toda la serie iniciada en 2006. El mínimo anterior correspondía a 2006, con 309.476 jornadas, cuando el gobierno de Néstor Kirchner aún gozaba de las mieles del rebote económico empezado entre 2002 y 2003.

Junio de 2026 también marcó un récord a la baja: las 3.470 jornadas perdidas en el ámbito privado constituyeron el menor registro mensual de toda la serie. En julio hubo una recuperación hasta 9.906, aunque el número siguió muy por debajo del de igual mes de 2025, cuando se contabilizaron 105.293.

Enseñanza gana terreno y concentra una cuarta parte de los conflictos

La distribución por actividad económica también cambió. Entre enero y julio, administración pública, enseñanza y salud reunieron el 69,8% de los conflictos clasificados por actividad. En 2025, esas tres áreas habían concentrado el 64,9%.

El avance más marcado correspondió a la enseñanza, que representó el 25% de los conflictos de 2026, frente al 21,3% del año anterior. La actividad encabezó los registros de junio y julio. En el último mes analizado sumó 13 conflictos, por encima de los 11 de administración pública y los siete de salud.

La industria manufacturera, en cambio, perdió peso respecto del comienzo del año. Había representado el 16% de los conflictos durante el primer trimestre, impulsada por los registros de enero y febrero, pero su participación cayó al 9,1% en el acumulado hasta julio. El transporte y almacenamiento representó el 13,1%.

Los datos muestran, así, una concentración creciente en actividades estatales y servicios sociales, mientras que la industria no sostuvo el protagonismo que había exhibido al comienzo de 2026.

Salarios, deudas y despidos: qué hay detrás de los conflictos laborales

Los reclamos salariales siguieron al frente, aunque perdieron participación en el total. Entre enero y julio representaron el 51,4% de los conflictos con paro, frente al 56,4% de igual período de 2025.

El segundo movimiento relevante fue el aumento de los reclamos por pagos adeudados, que pasaron del 18,8% al 24,4%. Este tipo de demanda alcanzó su mayor cantidad de episodios del año en abril, con 17 conflictos. En julio se contabilizaron siete, cinco de ellos en el sector privado.

Los despidos o la renovación contractual también ganaron participación: representaron el 9,6% de los conflictos acumulados en 2026, frente al 8,5% del mismo período del año anterior.

La composición de los reclamos difiere según el ámbito. En julio, 18 de los 25 conflictos estatales tuvieron como motivo principal las mejoras salariales. En el sector privado, en cambio, los reclamos se repartieron entre pagos adeudados, salarios, condiciones laborales y despidos o renovaciones contractuales.