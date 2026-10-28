El conflicto salarial aumentó luego de que distintos grupos de trabajadores rechazaran la propuesta negociada por la dirigencia sindical.

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una megamarcha para el viernes 30 de octubre, con movilizaciones y posibles bloqueos en distintos puntos de México. Entre sus principales demandas se encuentran un incremento salarial de mayor alcance y la renovación de la dirigencia sindical.

Además de la fecha principal, se convocó para el sábado 31 de octubre una asamblea constituyente , en la que buscarán definir la estructura y representación de su movimiento, así como avanzar en su exigencia de cambios al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La jornada de protesta tendrá como uno de sus principales escenarios a la Ciudad de México. Imagen ilustrativa Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo y dónde será la megamarcha del IMSS?

Según la convocatoria difundida por los trabajadores, la movilización se llevará a cabo el viernes 30 de octubre de 2026 a partir de las 10. Las zonas afectadas serán:

Paseo de la Reforma

Avenida Cuauhtémoc

Colonia Doctores

Avenida Bucareli y alrededores

Avenida Juárez y accesos al Centro Histórico / Zócalo capitalino

Cruces de Reforma con Avenida Insurgentes

En la Ciudad de México, los manifestantes tienen previsto concentrarse en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, desde donde marcharán hacia la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli.

El movimiento también contempla protestas y posibles bloqueos en distintos puntos del país.

Hasta ahora, el organismo no informó sobre una suspensión general de consultas, cirugías o servicios de urgencias con motivo de la movilización del 30 de octubre.

En protestas anteriores, el instituto señaló que sus unidades médicas continuarían funcionando y que se garantizarían servicios considerados prioritarios, entre ellos:

Urgencias

Hospitalización

Terapia intensiva

Atención de partos

Hemodiálisis

América Barragán, representante de la sección 3 de Jalisco, explicó que la convocatoria contempla mantener activas las áreas críticas dentro de los hospitales.

Por esta razón, quienes tengan consultas, estudios o procedimientos programados para ese día deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IMSS . También será recomendable consultar las actualizaciones de las autoridades de movilidad, particularmente para quienes necesiten desplazarse por la Ciudad de México.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

La protesta reúne a trabajadores activos y jubilados que manifiestan su rechazo a los acuerdos salariales alcanzados entre el instituto y la dirigencia sindical.

Entre las principales exigencias del movimiento se encuentran:

Un incremento salarial de 10% aplicado directamente al sueldo tabular.

La salida de Rafael Olivos Hernández , secretario general del SNTSS, a quien los grupos disidentes cuestionan por su representación de los trabajadores.

La realización de un Congreso Nacional Extraordinario para revisar acuerdos y estatutos sindicales.

La contratación de personal y la ocupación de plazas que actualmente se encuentran vacantes.

Un mayor abasto de medicamentos e insumos en las unidades médicas.

Mejores condiciones para la jubilación y el retiro, incluida la demanda de algunos grupos para recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y eliminar las cuentas individuales de Afore.

¿Qué se definirá en la asamblea del 31 de octubre?

Después de la megamarcha, los trabajadores tienen programada una asamblea constituyente para el sábado 31 de octubre, cuyo objetivo será organizar formalmente el movimiento y establecer su representación.

La propuesta contempla elegir un delegado por cada 350 trabajadores, considerando tanto el turno como la unidad hospitalaria a la que pertenecen. Con esta estructura, los inconformes buscan fortalecer su representación y promover la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.