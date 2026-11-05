León XIV llegará a la provincia de Córdoba el próximo martes 10 de noviembre.

En esta noticia La agenda completa del papa León XIV en Córdoba: horarios y lugares

El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre, como parte de su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de ese mes. La Santa Sede difundió el cronograma oficial de la jornada, que incluirá una misa multitudinaria y un encuentro con integrantes de la Iglesia .

La actividad central será la misa de las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en la ciudad de Córdoba. Se espera una importante convocatoria de fieles para la celebración religiosa, uno de los principales eventos de la visita del Sumo Pontífice a la provincia.

La agenda comenzará temprano: a las 7:30, León XIV partirá en avión desde Buenos Aires rumbo a Córdoba. Está previsto que llegue a las 9 al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, desde donde se trasladará al lugar de la celebración.

Por la tarde, a las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. Será la segunda actividad oficial de su paso por la provincia.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, con llegada a las 18:10 al Aeroparque Jorge Newbery. La jornada continuará a las 20:15 con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

El papa tiene distintas actividades programadas para su estadía en Córdoba. Jordi Expósito

La agenda completa del papa León XIV en Córdoba: horarios y lugares

El cronograma oficial de las actividades del Sumo Pontífice en la provincia quedó establecido de la siguiente manera: