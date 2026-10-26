Ante el anuncio del paro, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones transportistas.

El paro de transportistas comenzará este lunes 26 de octubre, con la suspensión de actividades de organizaciones dedicadas al autotransporte de carga. Se prevén movilizaciones en carreteras federales, accesos a distintas ciudades y corredores de distribución.

La protesta, convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector, responde principalmente a las denuncias de inseguridad, extorsiones y elevados costos de operación que enfrenta el transporte de mercancías en el país.

La suspensión de servicios podrían generar retrasos para automovilistas, empresas y centros de distribución.

Entre las entidades que podrían registrar mayores complicaciones viales se encuentran la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, particularmente en las conexiones y carreteras utilizadas para el traslado de mercancías.

¿A qué hora empieza el paro de transportistas?

De acuerdo con la convocatoria de Canacar, el paro comenzará este lunes 26 a las 08 horas . Dicha medida fue confirmada por el presidente Augusto Ramos Melo durante una conferencia de prensa realizada el viernes 23 de octubre.

A la movilización también se sumaron:

Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC)

Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC)

Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO)

Los dirigentes del sector explicaron que la protesta contempla principalmente detener unidades de carga y suspender los servicios de transporte , sin realizar necesariamente bloqueos totales en las carreteras.

Carlos García Álvarez, dirigente de HAMOTAC, señaló que cuando los camiones permanezcan sobre las vías se buscará mantener carriles disponibles para permitir la circulación. Sin embargo, la presencia de las unidades podría disminuir la capacidad de tránsito y generar congestionamientos en determinados puntos.

Las zonas afectadas por el paro de transportistas

Entre las vialidades donde se prevén posibles afectaciones se encuentran la autopista México-Pachuca y el Arco Norte, de acuerdo con representantes de Canacar en Hidalgo.

En la México-Pachuca, las mayores complicaciones podrían presentarse en zonas vinculadas con la actividad industrial de Tizayuca, Zapotlán y Tolcayuca. En el Arco Norte, se señaló particularmente el tramo Ajoloapan-Atitalaquia.

Los transportistas de Hidalgo aclaron que no tienen previsto cerrar las casetas, sino detener operaciones y mantener algunas unidades en patios y paraderos.

En la Ciudad de México, las complicaciones podrían concentrarse principalmente en los accesos carreteros y en las conexiones con el Estado de México. También permanecen bajo atención algunos corredores industriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Tlalnepantla, además del corredor Toluca-Lerma.

También se anunciaron movilizaciones en:

Querétaro

Guanajuato

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Morelos

En Morelos, algunas unidades podrían permanecer estacionadas a un costado de tramos federales, mientras que en Guanajuato los dirigentes locales plantearon evitar afectaciones durante las horas de mayor circulación.

¿Por qué realizan el paro los transportistas?

La principal demanda del sector es mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras mexicanas, ante los robos de unidades, asaltos, extorsiones, cobros de piso y agresiones contra operadores.

Durante el anuncio del paro, Canacar informó que hasta septiembre de este año se habían contabilizado 1,105 robos al autotransporte de carga y 15 conductores asesinados. La organización presentó estas cifras para dimensionar los riesgos que enfrenta el sector.

Los transportistas también denunciaron cobros excesivos de grúas y corralones, así como presuntos abusos por parte de autoridades.

A las demandas de seguridad se suman las relacionadas con los costos del combustible, las casetas, los seguros y el mantenimiento de las unidades, además de los cambios fiscales previstos para 2027.

El sector busca mantener el estímulo fiscal del 50% por el pago de peajes y cuestiona la propuesta de reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder a este beneficio.

Los representantes del transporte consideran que estas modificaciones podrían elevar la presión financiera sobre las empresas, especialmente aquellas que operan con menores márgenes de ganancia.

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