Presión de los neumáticos para salir a la ruta en las vacaciones 2027: cuánto tiempo antes chequearlo y cómo evitar el mayor consumo de nafta.

Cada vez falta menos para la temporada alta de verano y muchas familias deciden vacacionar por el país a través del auto. Para no tener ningún tipo de problemas es importante realizar una revisión básica del vehículo para reducir el riesgo de fallas mecánicas y mejorar la seguridad.

En este marco, un detalle importante es verificar la presión de los neumáticos . Es importante que las cuatro cubiertas sumada a la de auxilio estén en óptimas condiciones a la hora de salir a la ruta. No solo por la seguridad al viajar, sino también para evitar mayor consumo de nafta.

Qué presión deben tener los neumáticos del auto para salir a la ruta y evitar mayor consumo de nafta, según los expertos

“Tener una presión inadecuada te puede influir un 20% más de consumo de nafta”, señaló el mecánico David Vazquez a través de un video de TikTok.

La presión de los neumáticos del autos depende del tipo de vehículo. La indicación la realiza el fabricante a través del manual de detalles técnicos y por lo general tienen un sticker pegado del lado interno de la puerta del conductor, la cual indica la presión ideal.

Presión de los neumáticos para salir a la ruta en las vacaciones 2027: cuánto tiempo antes chequearlo y cómo evitar el mayor consumo de nafta.

A pesar de que la presión de las ruedas no es universal, los valores normales habituales oscilan entre un rango de 26 y 36 PSI (libras por pulgada), En otras palabras, para un auto mediano, la presión recomendada por expertos para salir a la ruta es de 32 a 33 libras por pulgada cuadrada.

Cabe destacar que el vehículo debe soportar el peso adicional de equipaje y los pasajeros, por lo que una buena presión mantiene este soporte, la adherencia y la estabilidad del vehículo.

Cuanto tiempo antes de viajar comenzar a chequear la presión de los neumáticos

Por último, los expertos también dan un consejo técnico un mes antes de salir a la ruta: cada 10 días chequear la presión de los neumáticos para tener mayor presibilidad a la hora de viajar.

En conclusión, la presión de los neumáticos es un detalle muy importante a la hora de viajar porque además de evitar un desgaste desparejo y un mayor consumo de nafta.