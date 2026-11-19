Los neumáticos deben mantener una profundidad mínima de 1,6 milímetros para circular legalmente, aunque la DGT recomienda sustituirlos antes de alcanzar ese límite.

En España, la profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura de los neumáticos de un turismo no puede ser inferior a 1,6 milímetros. Circular por debajo de ese límite es una infracción grave, según la DGT.

El límite legal está en 1,6 milímetros

El Anexo VII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, exige una profundidad mínima de 1,6 mm en las ranuras principales para turismos y furgonetas. Por debajo, el neumático deja de cumplir las condiciones para circular.

La multa es de 200 euros por neumático: con los cuatro desgastados, puede llegar a 800 euros.

Cómo saber si el neumático llegó al límite

Los neumáticos incorporan testigos de desgaste, unos resaltes en el fondo de las ranuras principales. Cuando la banda de rodadura queda a la misma altura que los testigos, el neumático alcanzó el mínimo legal y debe cambiarse.

También hay que comprobar que no haya cortes, grietas, bultos, objetos incrustados o un desgaste desigual, que puede indicar problemas de presión, alineación o suspensión. La DGT aconseja revisar la presión al menos una vez al mes, en frío, y antes de un viaje largo.

La DGT recomienda cambiarlos antes

Aunque el límite legal es de 1,6 mm, la DGT aconseja cambiar los neumáticos cuando el dibujo sea inferior a 3 milímetros. A medida que baja la profundidad, el neumático evacúa peor el agua y agarra menos sobre mojado, lo que aumenta el riesgo de aquaplaning y patinazos.

Por eso, los 1,6 mm marcan el límite legal, pero no deberían usarse como referencia para apurar la vida útil de un neumático.