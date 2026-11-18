Ourense, España. 11-11-2021: Parabrisas de un coche con las pegatinas de la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Con edición propia.

La ITV comprueba elementos del vehículo que afectan directamente a la seguridad, como los neumáticos, el alumbrado y los retrovisores. Los problemas pueden ser defectos leves, graves o muy graves y modifican el resultado.

Además, circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentarias puede ser una infracción grave con multa de 200 euros, según la DGT.

Los neumáticos deben tener al menos 1,6 milímetros

El Reglamento General de Vehículos establece que los turismos deben tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros en las ranuras principales de la banda de rodadura.

El desgaste no es el único problema: la DGT señala que una presión inadecuada o un mantenimiento defectuoso también pueden ser infracción si afectan a la seguridad, con multa de 200 euros, como ocurre con los neumáticos desgastados.

Luces y espejos: qué puede fallar en la ITV

La inspección comprueba el funcionamiento de las luces y la orientación de los faros. Una fuente luminosa defectuosa puede ser defecto leve o grave según el caso.

Los retrovisores deben existir, estar en buenas condiciones y cubrir el campo de visión necesario. Un espejo flojo no recibe la misma calificación que uno fuera de servicio, muy dañado o suelto, que puede ser defecto grave.

Qué resultado puede dar la ITV

Si no hay defectos o solo leves, el resultado es favorable. Con al menos un defecto grave es desfavorable: el vehículo solo puede circular para ir al taller y volver a la ITV. Si hay un defecto muy grave, es negativo y el vehículo debe trasladarse por medios ajenos.

Un defecto en la ITV no implica una multa. Esta corresponde al régimen sancionador: el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico considera infracción grave circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas, con 200 euros. Los agentes también pueden inmovilizar un vehículo con deficiencias de riesgo especialmente grave.