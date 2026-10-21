Qué significa la señal de tránsito de un neumático con cadenas.

Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y prevenir accidentes en calles, rutas y caminos. Algunas establecen prohibiciones, mientras que otras indican obligaciones que los conductores deben cumplir para garantizar su seguridad.

Una de ellas es la que muestra un neumático con cadenas dentro de un círculo blanco con borde rojo. Aunque su diseño puede generar dudas, su significado está contemplado en la normativa vial argentina.

Qué significa la señal de tránsito con un neumático con cadenas

La señal R.19, denominada “Uso de cadenas para nieve”, indica que es obligatorio utilizar cadenas en los neumáticos para circular por la zona señalizada durante la temporada de nieve.

Su significado está establecido en el Anexo L del Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y contiene el Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Según la normativa, la señal representa un neumático con el dibujo de cadenas para circular sobre la nieve. Su objetivo es indicar a los conductores que deben cumplir con esta exigencia en los sectores donde está instalada.

Señal de tránsito. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Dónde se encuentra esta señal de tránsito

De acuerdo con el Anexo L del Decreto 779/1995, la señal R.19 se coloca en el ingreso a regiones donde son habituales las nevadas. Además, debe repetirse en los caminos principales y en las zonas de riesgo.

Se trata de una señal de uso local, por lo que la reglamentación recomienda acompañarla con un cartel informativo que aclare su significado.

Por eso, los conductores pueden encontrarla en caminos de montaña y rutas de regiones donde las condiciones climáticas durante el invierno requieren medidas adicionales para circular con seguridad.

Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal

Al encontrarse con la señal R.19, los conductores deben utilizar cadenas para nieve en los neumáticos durante la temporada correspondiente y en la zona indicada.

Las cadenas se colocan sobre los neumáticos y están destinadas a mejorar la tracción cuando se circula sobre superficies nevadas. Su uso debe adecuarse a las condiciones del camino y a las indicaciones de las autoridades viales.

Reconocer esta señal permite anticiparse a las condiciones del camino y cumplir con las exigencias de circulación en zonas donde la nieve puede representar un riesgo para la seguridad vial.