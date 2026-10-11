La actividad agropecuaria demanda soluciones capaces de acompañar el ritmo del trabajo en el campo. Desde el abastecimiento de combustible hasta la logística y el asesoramiento técnico, contar con un proveedor confiable puede marcar una diferencia durante toda la campaña.

En ese contexto, AXION Agro reúne una propuesta orientada a productores, contratistas y empresas agropecuarias que necesitan asegurar el suministro de combustibles y lubricantes para mantener en funcionamiento su maquinaria.

Una propuesta que acompaña la actividad productiva

A través de su red de abastecimiento, AXION Agro ofrece acceso a combustibles como AXION DIESEL X10 y Quantium Diesel, además de lubricantes Castrol, buscando garantizar disponibilidad cuando las tareas del campo lo requieren.

El servicio también contempla soluciones logísticas que permiten acompañar la operación durante momentos críticos, facilitando el abastecimiento en función de las necesidades de cada establecimiento.

La propuesta apunta a brindar cercanía, disponibilidad y acompañamiento técnico, aspectos que hoy resultan fundamentales para mejorar la eficiencia de las operaciones agropecuarias.

Foto: Axion Energy.

AXION Agro 360 amplía la propuesta de valor

Además de la propuesta tradicional de AXION Agro, la compañía cuenta con AXION Agro 360, una propuesta integral que amplía los servicios disponibles para el productor.

A través de un mismo distribuidor es posible acceder a AXION DIESEL X10, Quantium Diesel, lubricantes Castrol, fitosanitarios y otros agroinsumos, además de soluciones de logística, abastecimiento y asesoramiento técnico.

Esta integración busca simplificar la gestión de los insumos necesarios para la producción agropecuaria, permitiendo que los productores encuentren en un mismo canal distintos productos y servicios para acompañar su actividad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.