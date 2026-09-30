El calor extremo al dormir interfiere de manera directa con un buen descanso.

La temperatura del ambiente en el que dormimos puede convertirse en una aliada directa para el descanso, si es regulada correctamente.

“ Cuando tu cuerpo está demasiado caliente por la noche, no duermes bien. Sudas, te das vueltas y te mueves más y te sientes menos cómodo ”, afirma Brian Chen, MD, especialista en sueño de la Cleveland Clinic para un artículo de la institución.

La explicación del experto es clara: la temperatura corporal debería bajar lo máximo posible como parte del ciclo que prepara al organismo para dormir.

¿Cuál es la temperatura ideal para descansar bien?

El consejo del experto es mantener una temperatura que ronde entre los 60 y los 67 °F, que son aproximadamente entre 16 y 19 °C.

Para alcanzar este objetivo, no sólo es importante controlar el calor del ambiente, sino también otros factores, como:

Ajustar el termostato antes de dormir

Usar ventilador, de ser necesario

Colocar ropa de cama ligera

Evitar la cafeína antes de dormir

Evitar los alimentos azucarados antes de dormir

El calor puede perjudicar el buen descanso.

¿Cuánto sueño se necesita realmente? Esto dice Harvard

Un artículo de la Universidad de Harvard destinado al sueño responde esta incógnita frecuente, aunque indica que la recomendación dependerá de cada caso.

El número estándar para adultos de entre 18 y 60 años es al menos siete horas por noche, pero las horas de sueño necesarias aumentan con la edad.

Desde los 61 a los 64 años se necesitan entre 7 y 9 horas, mientras que los mayores de 65 requieren de 8 horas.

Para los niños la recomendación es la siguiente:

1 o 2 años: entre once y catorce horas cuando tienen

3 a 5 años: entre diez y trece horas con siestas

6 a 12 años: entre nueve y doce horas

12 a 18: entre ocho y diez horas

Para cumplir con estas recomendaciones, además de mantener una temperatura óptima en el dormitorio, la universidad aconseja:

Mantener un horario regular de sueño

Usar ropa cómoda y dormir sobre un colchón óptimo

Eliminar fuentes de ruido o luces brillantes

Eliminar el alcohol

Hacer ejercicio diario

“Los cambios que favorecen el sueño en tu entorno y en tus hábitos diarios suelen ser la mejor manera de tratar y gestionar el insomnio”, afirma Harvard.