Aunque no tiene respaldo científico, miles de personas aseguran que simboliza prosperidad y abundancia económica.

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En Colombia, una práctica casera relacionada con el dinero en efectivo ha vuelto a tomar fuerza durante los últimos meses: envolver billetes con una hoja de laurel y guardarlos en la billetera, en una caja fuerte o en un lugar especial de la casa. La costumbre se ha difundido especialmente en redes sociales, donde muchos usuarios aseguran que representa prosperidad y atrae buenas oportunidades económicas .

Aunque se trata de una tradición popular y no de un método financiero comprobado, el interés por el ritual ha crecido en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La recomendación suele aparecer asociada a ideas de abundancia, ahorro y cuidado del dinero.

El laurel ha sido utilizado históricamente como símbolo de triunfo y éxito en distintas culturas. Por eso, algunas personas consideran que unir una hoja de esta planta con dinero en efectivo tiene un valor simbólico relacionado con la prosperidad.

¿Para qué sirve envolver dinero con una hoja de laurel?

Quienes practican este ritual sostienen que sirve para atraer prosperidad económica, conservar mejor el dinero y fomentar una actitud más consciente frente al ahorro. La idea principal es que la hoja de laurel actúe como un símbolo de abundancia.

Entre los usos más mencionados se encuentran:

Guardar un billete envuelto en la billetera.

Colocar el dinero en una alcancía o caja de ahorros.

Mantenerlo en un cajón donde se guardan documentos importantes.

Usarlo como recordatorio de metas financieras.

Es importante aclarar que estos efectos pertenecen al ámbito de las creencias populares y no existen estudios científicos que demuestren que envolver dinero con laurel aumente los ingresos o mejore la situación económica.

Envolver dinero en efectivo con una hoja de laurel: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Cómo se hace el ritual del laurel con dinero paso a paso?

La forma más común de realizarlo es sencilla:

Tomar una hoja de laurel limpia y seca.

Elegir un billete en buen estado.

Envolver el billete con la hoja o colocarla junto al dinero.

Guardarlo en la billetera, cartera o sitio destinado al ahorro.

Evitar gastarlo durante un tiempo determinado, según la costumbre de cada persona.

Algunos cambian la hoja cada mes o al comenzar un nuevo ciclo económico, aunque no existe una regla única.

¿Qué significa el laurel en las tradiciones populares?

El laurel ha simbolizado victoria, reconocimiento y éxito desde la antigüedad. En muchas culturas se utilizaba para coronar a personas destacadas, y con el tiempo se convirtió en un emblema de logro personal.

Por esa razón, algunas personas lo asocian con:

Éxito laboral.

Prosperidad económica.

Protección del hogar.

Cumplimiento de metas.

Estas interpretaciones pertenecen al ámbito cultural y espiritual, no al científico.