Agosto es un mes clave para quienes siguen la disciplina filosófica china del Feng Shui, ya que trata de una etapa de transición de energías de mitad de año. Dentro de los diversos rituales para atraer buenas energías para lo que resta del año, poner una hoja de laurel en la funda del celular se convirtió en uno de los símbolos populares que atraen mayor cantidad de creyentes.

Por qué los expertos del Feng Shui recomiendan llevar una hoja de laurel en la funda del celular

El significado del laurel se remonta a las antiguas culturas griega y romanas, donde se relacionaba la planta con la victoria, el prestigio, la protección y la conexión con lo divino .

Con el paso del tiempo, las hojas comenzaron a representar el éxito y el reconocimiento en distintas culturas, llegando incluso a ser utilizada para coronar atletas y guerreros.

Imagen creada con IA

De esta manera, desde el Feng Shui aconsejan llevar una hoja seca en la funda del celular por ser un dispositivo que nos acompaña a todos lados. Incluso, algunos eligen escribir deseos, fechas importantes o metas en concreto como recordatorio.

Los dispositivos móviles se convirtieron en el epicentro de las comunicaciones personales y laborales, por lo que el laurel actúa como un recordatorio permanente de lo que se quiere alcanzar.

Qué significa este ritual en el Feng Shui

Para la disciplina, todo objeto posee una carga energética simbólica. Al estar asociado con la energía del crecimiento y la apertura de caminos, se recomienda llevar la hoja en el celular durante agosto para atraer buenas energías para la segunda mitad del año.

Cómo hacer el ritual de la hoja de laurel en el celular

Quienes deseen aplicar este sencillo truco deberán seguir los siguientes pasos: