Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a aromatizantes industriales. Entre los trucos caseros que volvieron a popularizarse aparece una preparación sencilla que utiliza tres ingredientes muy comunes de la cocina: hojas de laurel, ramitas de canela y clavos de olor.

Al hervir esta combinación se libera un aroma intenso, cálido y especiado que ayuda a perfumar los ambientes durante varias horas. Además de ser una opción económica, permite aromatizar distintos espacios del hogar sin utilizar fragancias artificiales.

¿Para qué sirve hervir laurel, canela y clavo de olor?

La mezcla funciona como un aromatizador casero natural gracias a los aceites esenciales presentes en cada uno de los ingredientes.

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Mientras el laurel aporta un perfume fresco y herbal, la canela brinda notas dulces y cálidas, y el clavo de olor completa la preparación con un aroma intenso y especiado. La combinación ayuda a neutralizar olores fuertes, como los de la cocina, humedad o ambientes cerrados, dejando una sensación de limpieza y frescura.

¿Cómo preparar este aromatizador casero?

La elaboración no requiere productos especiales y puede hacerse en pocos minutos. Para hacerla, se deben contar con los siguientes elementos:

Ingredientes

6 u 8 hojas de laurel.

2 ramitas de canela.

8 o 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

Paso a paso

Colocar el agua en una olla.

Agregar las hojas de laurel, las ramitas de canela y los clavos de olor.

Llevar la preparación a ebullición.

Una vez que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar entre 15 y 20 minutos.

Mantener la olla destapada para que el vapor aromatice los ambientes.

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Si el agua comienza a evaporarse, puede añadirse un poco más para prolongar el efecto durante más tiempo.

¿Por qué muchas personas eligen esta alternativa natural?

A diferencia de los aromatizantes comerciales, este método permite perfumar la casa utilizando ingredientes naturales que suelen encontrarse fácilmente en cualquier cocina.