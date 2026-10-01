El agua es esencial para todas las edades e iniciar el día bebiendo un vaso tiene grandes beneficios para la salud.

Restaura líquidos perdidos, regula la temperatura corporal, lubrica articulaciones y tejidos, cuida el bienestar de la piel y fomenta una buena digestión . Todos estos son los beneficios que la Universidad de Havard le atribuye a una sola bebida: el agua.

Si bien estas ventajas se aprovechan en cualquier momento del día y beber agua es un hábito positivo independientemente del horario, Adrienna Jirik, doctora gastroenteróloga de Cleveland Clinic explica para un artículo de la institución las ventajas para el organismo de tomar un vaso de agua como primera bebida al despertarse.

Beber agua al despertarse: por qué lo recomiendan

“La gente tiene mucha pérdida de agua gastrointestinal, lo que llamamos pérdidas insensibles. Así que, en un sueño típico de ocho horas, perderías entre 300 y 400 cc de agua durmiendo. Y eso ocurre a través de tu respiración, por ejemplo, tu piel. Sudas bastante durante la noche”, profundiza la experta.

Además, afirma que un hábito tan simple como beber agua al levantarse puede ayudar a acelerar el metabolismo, favorecer la digestión y prevenir infecciones urinarias.

Lo más llamativo es que no necesariamente tiene que ser agua fría o natural o caliente, porque que lo importante es mantenerse hidratado. Para quienes no encuentren atractiva la idea de beber un vaso de agua sólo, añadirle fruta podría ser una opción.

Tomar agua por la mañana ayuda a recuperar los líquidos perdidos.

¿Es necesario tomar 8 vasos de agua por día?

Depende. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las recomendaciones varían según factores como:

Edad

Sexo

Actividad física

Si la persona está o no embarazada

Como conclusión general, Mayo Clinic cita estudios que recomiendan entre 2.7 y 3.7 litros de líquido total por día. Esto incluye bebidas y el agua que puede extraerse de los alimentos.

Es importante considerar que el cuerpo demanda más agua en climas cálidos, cuando se realiza ejercicio, al tener fiebre y si se tuvieron vómitos o diarrea.

¿Cuáles son los alimentos que pueden ayudar a hidratarse mejor?

Harvard señala que aproximadamente un 20% de la ingesta de agua proviene de alimentos y enumera algunas de las opciones que representan una contribución considerable:

Verduras de hojas verde

Pepino

Pimientos

Calabacín de verano

Apio

Bayas

Melones

Consejos de los expertos para aumentar el consumo de agua

Para cumplir con esta meta durante la vorágine del día, CDC recomienda prácticas como:

Llevar siempre una botella de agua reutilizable

Congelar botellas de agua para tener la bebida fría

Reemplazar las bebidas azucaradas por agua

Elegir esta bebida al comer fuera de casa

Por su parte, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) añaden a la lista:

Beber agua siempre que se sienta sed, incluso antes

Hidratarse también con otras bebidas bajas en calorías, como el té

Tomar agua antes, durante y después de hacer ejercicio