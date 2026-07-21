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Cada vez son más personas que buscan alternativas naturales para la limpieza del hogar para prescindir del uso de productos químicos.
La mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato ganó popularidad por su capacidad para desprender suciedad y neutralizar malos olores.
Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué se usa
Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.
Entre sus usos destacados, se encuentran
- Limpiar mesadas y superficies lavables
- Remover suciedad ligera
- Limpiar macetas
- Desodorizar tachos de basura y desagües
- Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos
Cómo se prepara la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio
Para hacer el truco casero se necesitarán:
- Cáscaras de dos bananas
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Paso a paso para preparar la mezcla
- Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos
- Colocarlas en la licuadora y añadir el agua
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
- Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar
- Verter la preparación en un recipiente
Cómo usar esta preparación
La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.
Lo ideal es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.