Poner un frasco con romero en el dormitorio: por qué se recomienda y para qué sirve

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El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la gastronomía gracias a su intenso aroma y al sabor que aporta a preparaciones como carnes, pescados, guisos y asados. Sin embargo, sus usos van mucho más allá de la cocina.

En los últimos años, ganó popularidad un sencillo hábito doméstico que consiste en colocar un frasco con ramas de romero dentro del dormitorio. Quienes recurren a este truco destacan que ayuda a perfumar el ambiente de manera natural y le atribuyen beneficios relacionados con el descanso, el bienestar y la sensación de calma.

¿Para qué sirve poner un frasco con romero en la habitación?

El romero desprende una fragancia intensa que se libera de forma gradual cuando sus ramas se dejan en un recipiente abierto. Gracias a ello, muchas personas lo utilizan como una alternativa natural para aromatizar distintos ambientes del hogar.

Además de su perfume, esta planta ha sido asociada tradicionalmente con cualidades como la claridad mental, la memoria, la protección y la tranquilidad, motivo por el que suele elegirse para espacios destinados al descanso.

Si bien estas creencias forman parte de la tradición popular, el romero continúa siendo una de las plantas aromáticas más apreciadas por su capacidad para aportar una sensación de frescura en el ambiente.

Cómo preparar el frasco de romero

El procedimiento es simple y no requiere materiales difíciles de conseguir.

Poner un frasco con romero en el dormitorio: por qué se recomienda y para qué sirve Gemini.

Solo hay que:

Colocar varias ramas de romero, frescas o secas, dentro de un frasco de vidrio limpio.

Agregar, de manera opcional, una capa de sal gruesa en el fondo del recipiente.

Dejar el frasco abierto o apenas cubierto para permitir que el aroma se disperse.

Ubicarlo sobre una mesa de noche, una repisa o un mueble del dormitorio.

Renovar el contenido cada dos o tres semanas para conservar su fragancia.

Se recomienda evitar colocar el recipiente demasiado cerca de la almohada, ya que el olor puede resultar intenso durante el descanso. Tampoco es aconsejable utilizar ramas húmedas.

El ingrediente que puede ayudar a combatir la humedad

Cuando la habitación presenta problemas de humedad, muchas personas añaden arroz al frasco junto con el romero.

Este ingrediente ayuda a absorber parte del exceso de humedad del ambiente, lo que puede contribuir a disminuir los malos olores y dificultar la aparición de moho y bacterias.

La combinación también puede utilizarse en otros espacios del hogar donde suele acumularse humedad, como el baño o la cocina, convirtiéndose en una alternativa casera para perfumar el ambiente sin recurrir a ambientadores comerciales.

¿Por qué este truco sigue siendo tan popular?

La mezcla de romero y arroz continúa utilizándose porque combina una fragancia natural con un método sencillo para mantener un ambiente más agradable.

Aunque muchas de las propiedades que se le atribuyen al romero provienen de creencias tradicionales y no cuentan con respaldo científico concluyente, su aroma y versatilidad hacen que siga siendo una de las plantas preferidas para incorporar en distintos rincones del hogar.