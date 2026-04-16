En muchas cocinas, el microondas termina apoyado sobre la mesada. Es práctico, pero también es uno de los errores más comunes a la hora de organizar el espacio. Diseñadores de interiores y especialistas en cocinas coinciden en puede jugar en contra tanto de la funcionalidad como de la estética. Colocar el microondas sobre la mesada implica sacrificar una de las superficies más valiosas del hogar. Ese espacio, pensado para cocinar, preparar alimentos o simplemente apoyar utensilios, queda reducido por un electrodoméstico que podría ubicarse mejor. Además, la presencia de este artefacto rompe la armonía visual, generando ruido y da sensación de desorden, incluso cuando todo lo demás de la cocina está impecable y muy bien organizado. La tendencia actual apunta a integrar el microondas dentro del mobiliario. Una de las opciones más elegidas es colocarlo en una columna de electrodomésticos, un módulo vertical donde también puede incluirse el horno. Este tipo de distribución no solo mejora el diseño general, sino que también suma comodidad. Al ubicar los equipos a la altura del pecho o ligeramente más abajo, se evita agacharse o hacer movimientos incómodos, dejando todo al alcance de la mano. Esta disposición libera espacio en la parte inferior de la cocina, permitiendo reorganizar cajones, alacenas o incluso sumar nuevos sectores de guardado. Integrar el microondas en una estructura vertical transforma la dinámica del ambiente. La cocina más ordenada, más limpia a la vista y, sobre todo, más funcional. A veces, no se trata de sumar metros cuadrados, sino de saber aprovecharlos día a día.