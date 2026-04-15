El sarro es el enemigo número uno de la pava eléctrica. Esa capa blanca o amarillenta que aparece en el fondo no es solo suciedad, es carbonato de calcio que se acumula por la dureza del agua. Si no se elimina, la pava tarda más en calentar, consume más energía y termina quemando la resistencia. La solución que recomiendan los expertos en limpieza es el vinagre blanco (de alcohol). Su acidez natural desintegra el calcio sin dañar el dispositivo ni dejar residuos tóxicos. Para dejar la pava como nueva, solo tenés que seguir este método que no falla: Mantener este hábito no es solo una cuestión estética. Al limpiar el fondo del equipo, lográs que el calor pase directamente al agua sin “barreras” minerales. Esto se traduce en un calentamiento más rápido y, por ende, en una reducción del consumo eléctrico en el hogar. Los especialistas sugieren repetir este proceso una vez al mes. Si vivís en una zona con agua muy dura, lo ideal es hacerlo cada 15 días para evitar que el sedimento se petrifique y afecte el sabor de tus infusiones favoritas.