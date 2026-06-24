En una época en la que casi todo pasa por el celular, escribir a mano puede parecer una costumbre anticuada, incluso innecesaria.

El motivo es que el teléfono permite escribir, editar, borrar y llevar cualquier recordatorio encima sin cargar con una libreta ni una lapicera.

Sin embargo, ese gesto que muchos consideran pasado de moda sigue teniendo defensores, y no solo por costumbre. La psicología cognitiva y la neurociencia llevan años prestando atención a lo que ocurre en el cerebro cuando se escribe a mano, y lo que encuentran no es nostalgia, sino una ventaja mental concreta.

Las personas que escriben a mano, desde la lista del súper hasta apuntes de clases o reuniones, no están ancladas en el pasado.

Según los especialistas, puede que simplemente estén usando una herramienta que el cerebro reconoce como especialmente útil para la memoria, la atención y la organización del pensamiento.

Las ventajas de hacer la lista de compras en papel en comparación con utilizar el móvil. Pixabay

Qué dice la psicología sobre escribir a mano

Uno de los estudios más citados sobre esta cuestión lo realizó la Universidad de Tokio en 2021. Los investigadores observaron que las personas que registraban información en papel mostraban una activación cerebral más intensa al recuperarla después, en comparación con quienes usaban dispositivos digitales.

La explicación apunta a que el papel ofrece claves espaciales, táctiles y motoras más ricas que una pantalla. Escribir a mano no solo deja una marca visual, también crea una experiencia física más compleja: el cerebro registra dónde estaba escrita una palabra en la hoja, el gesto de escribirla, la posición dentro del papel.

Escribir a mano requiere resumir, seleccionar y reorganizar información en tiempo real. Ese anclaje físico refuerza la memoria de una forma que la escritura digital no consigue.

Otro de los estudios más citados sobre este tema fue realizado por Pam Mueller, de Princeton, y Daniel Oppenheimer, de UCLA.

Publicado en la revista Psychological Science, compara el rendimiento de estudiantes que tomaron apuntes a mano con el de quienes usaron laptop en tres experimentos distintos.

Las ventajas de utilizar el papel para hacer la lista de compras. Shutterstock

Los resultados plantearon que quienes escribieron a mano obtuvieron mejores resultados en preguntas conceptuales .

Asimismo, los investigadores concluyeron que la tendencia de los usuarios de laptop a transcribir las clases de manera casi literal, en lugar de procesar y reformular la información, resulta perjudicial para el aprendizaje.

Qué dice la psicología sobre las personas que toman notas a mano