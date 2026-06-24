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En una época en la que casi todo pasa por el celular, escribir a mano puede parecer una costumbre anticuada, incluso innecesaria.
El motivo es que el teléfono permite escribir, editar, borrar y llevar cualquier recordatorio encima sin cargar con una libreta ni una lapicera.
Sin embargo, ese gesto que muchos consideran pasado de moda sigue teniendo defensores, y no solo por costumbre. La psicología cognitiva y la neurociencia llevan años prestando atención a lo que ocurre en el cerebro cuando se escribe a mano, y lo que encuentran no es nostalgia, sino una ventaja mental concreta.
Las personas que escriben a mano, desde la lista del súper hasta apuntes de clases o reuniones, no están ancladas en el pasado.
Según los especialistas, puede que simplemente estén usando una herramienta que el cerebro reconoce como especialmente útil para la memoria, la atención y la organización del pensamiento.
Qué dice la psicología sobre escribir a mano
Uno de los estudios más citados sobre esta cuestión lo realizó la Universidad de Tokio en 2021. Los investigadores observaron que las personas que registraban información en papel mostraban una activación cerebral más intensa al recuperarla después, en comparación con quienes usaban dispositivos digitales.
La explicación apunta a que el papel ofrece claves espaciales, táctiles y motoras más ricas que una pantalla. Escribir a mano no solo deja una marca visual, también crea una experiencia física más compleja: el cerebro registra dónde estaba escrita una palabra en la hoja, el gesto de escribirla, la posición dentro del papel.
Escribir a mano requiere resumir, seleccionar y reorganizar información en tiempo real. Ese anclaje físico refuerza la memoria de una forma que la escritura digital no consigue.
Otro de los estudios más citados sobre este tema fue realizado por Pam Mueller, de Princeton, y Daniel Oppenheimer, de UCLA.
Publicado en la revista Psychological Science, compara el rendimiento de estudiantes que tomaron apuntes a mano con el de quienes usaron laptop en tres experimentos distintos.
Los resultados plantearon que quienes escribieron a mano obtuvieron mejores resultados en preguntas conceptuales.
Asimismo, los investigadores concluyeron que la tendencia de los usuarios de laptop a transcribir las clases de manera casi literal, en lugar de procesar y reformular la información, resulta perjudicial para el aprendizaje.
Qué dice la psicología sobre las personas que toman notas a mano
- Comprenden mejor lo que es realmente importante. Tomar notas a mano implica decidir qué vale la pena registrar, en lugar de transcribir todo de forma automática. Ese filtro obliga a procesar la información antes de escribirla, lo que termina mejorando la comprensión.
- Logran concentrarse durante más tiempo. Al escribir a mano, quedan más al margen las distracciones típicas de las pantallas: notificaciones, pestañas abiertas, mensajes que interrumpen. Esto favorece una atención más sostenida.
- Ponen en marcha más áreas del cerebro al aprender. Distintos estudios de neurociencia muestran que escribir a mano activa un conjunto más amplio de regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la memoria, en comparación con tipear.
- Estructuran mejor los conceptos difíciles. Es común que quienes anotan a mano usen flechas, dibujos, esquemas o subrayados, recursos que ayudan a vincular ideas entre sí y a pensar con mayor profundidad.
- Recuerdan la información por más tiempo. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, escribir a mano genera una conexión neuronal mucho más rica que usar el teclado, sobre todo en zonas vinculadas a la memoria, la atención y la percepción sensorial. Esa mayor actividad cerebral ayuda a que los conceptos queden mejor grabados.
- Piensan antes de anotar. Desde la psicología, esto se asocia a un estilo cognitivo más reflexivo, donde la persona evalúa la información antes de actuar, en lugar de reaccionar de forma impulsiva.
- Eligen un vínculo más consciente con la información. No se trata de rechazar la tecnología, sino de optar por una forma de trabajar que permita pensar con calma y profundidad, en lugar de funcionar en modo automático.