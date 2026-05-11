Tomar apuntes a mano durante reuniones, clases o conversaciones importantes sigue siendo un hábito frecuente pese al avance de celulares, tabletas y computadoras. Aunque muchas personas consideran esta práctica algo anticuada, distintos especialistas en psicología sostienen que podría estar vinculada a una mayor capacidad de análisis y comprensión. Diversos estudios y análisis sobre escritura manual indican que escribir en papel activa procesos mentales relacionados con la memoria, la atención y el pensamiento crítico. Además, los expertos remarcan que este método obliga al cerebro a procesar la información de manera más profunda que al teclear rápidamente en un dispositivo digital. Especialistas en psicología explican que tomar notas manualmente obliga a resumir y seleccionar información relevante en tiempo real. Esto favorece la comprensión y la capacidad de interpretación durante reuniones o clases. A diferencia de quienes escriben todo de manera automática en un teclado, las personas que toman apuntes a mano suelen procesar primero la información antes de anotarla. Según distintos estudios, este mecanismo fortalece la retención y el aprendizaje. Además, investigaciones citadas por especialistas sostienen que la escritura manual activa áreas cerebrales relacionadas con la creatividad, la memoria y el pensamiento crítico. Por eso, la psicología descarta que se trate simplemente de una costumbre “anticuada”. Los expertos señalan que quienes prefieren escribir en papel suelen compartir determinados rasgos vinculados al procesamiento mental y la organización personal. Entre las principales características aparecen las siguientes: La psicología también sostiene que escribir a mano puede ayudar a reducir distracciones digitales y favorecer una conexión más directa con la información. En una época dominada por pantallas, muchos especialistas consideran que mantener este hábito sigue aportando beneficios cognitivos importantes.