Además de vivienda gratuita, prometen empleo asegurado, conexión a internet y apoyo para quienes quieran empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades.

En medio del desafío que enfrentan diversos pueblos por la falta de gente, es decir, despoblación, un pequeño sitio de España lanzó una propuesta que despertó mucho interés.

Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 personas ubicada en la provincia de Soria, Castilla y León, que busca familias que quieran radicarse de manera permanente.

A cambio, ofrece casa gratis, trabajo asegurado, transporte escolar para los chicos y hasta un servicio para facilitar la mudanza.

El plan contra la despoblación rural

La idea es impulsada por el ayuntamiento local junto con la Asociación Cultural de Arenillas, que en los últimos años rehabilitó siete casas para intentar revitalizar la comunidad.

Ayuntamiento de Arenillas

Ahora, una de esas casas municipales completamente equipada quedó disponible sin costo de alquiler para la familia seleccionada.

Además del acceso a la vivienda, la propuesta incluye un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de los edificios municipales.

Esta actividad busca preservar el patrimonio local y garantizar un ingreso estable para el nuevo vecino.

El proyecto apunta especialmente a familias con hijos en edad escolar, que tienen prioridad en la selección.

Los niños pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 kilómetros, mediante un servicio de transporte escolar gratuito.

Otros beneficios para los nuevos vecinos

También existe la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio para reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales.

Otro de los atractivos destacados es la mejora en la conectividad a internet, que permite combinar el empleo local con modalidades de home office o teletrabajo.

Según información de EFE, la convocatoria superó las expectativas, ya que llegaron al ayuntamiento cientos de pedidos. Y siguen llegando, de todas partes del mundo.

No es para pasear, es para vivir ahí

Las autoridades locales aclararon que la propuesta no es para hacer turismo, sino para establecerse de forma definitiva.

Por eso, priorizarán a quienes demuestren esa intención:

radicarse a largo plazo

contribuir activamente a la vida comunitaria.

El objetivo es asegurar el futuro de este pequeño pueblo de montaña, que con apenas 40 habitantes busca revertir, de a poco, los efectos de la despoblación rural.