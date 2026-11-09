Por orden del Decreto 437, aplican la pena máxima e inhabilitan la licencia de los conductores que compitan con otros autos.

Correr “picadas” es una infracción grave que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

El Decreto 437/2011 establece la quita de 20 puntos que puede implicar la inhabilitación para conducir, además de una sanción económica.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre correr picadas

El artículo 86, inciso d, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece que participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de velocidad o destreza puede ser sancionada con arresto de hasta 30 días.

De esta manera, el arresto por correr “picadas” no puede superar los 30 días por falta ni los 60 días en caso de concurso o reincidencia.

A esta sanción se suma el régimen nacional de scoring que contempla una quita de 20 puntos. Así, correr una “picada” tiene dos consecuencias distintas: por un lado la Ley Nacional de Tránsito contempla el arresto; por otro, el régimen de scoring puede dejar al conductor sin puntos y activar la inhabilitación de la licencia.

Art 118. Decreto 437/2011|| https://www.argentina.gob.ar

Suspenden la licencia de conducir de quienes corran picadas: qué dice la ley

El Decreto 437/2011, que establece el sistema de scoring y reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, asigna 20 puntos iniciales a cada licencia de conducir.

Los puntos se descuentan por las infracciones cuyas sanciones se encuentren firmes. Para quienes participen u organicen en la vía pública competencias no autorizadas de velocidad o destreza, la normativa establece la quita de 20 puntos. Además, se aplicará una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas.

Por orden del Decreto 437, aplican la pena máxima e inhabilitan la licencia de los conductores que compitan con otros autos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuando se pierde la totalidad de los puntos por primera vez, se inhabilita la licencia por 60 días; la segunda, por 120 días; y la tercera, de 180 . A partir de la cuarta pérdida total el plazo se duplica de forma sucesiva.

La sanción por scoring es independiente del arresto de hasta 30 días que contempla la normativa nacional de tránsito.

Cómo recuperar puntos en la licencia de conducir

El sistema de scoring nacional también establece dos vías principales para recuperar puntos en la licencia: