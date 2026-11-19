Los conductores que reciban una fotomulta en la Provincia de Buenos Aires pueden rechazar el pago si el radar que registró la infracción no cumple con los requisitos de señalización establecidos por la normativa provincial.

La Ley 13.927 exige, en determinados tramos, que los dispositivos de control de velocidad estén anunciados con una anticipación mínima de 500 metros. Esta disposición está contemplada en el artículo 28 bis del Código de Tránsito bonaerense.

Las actas de infracción y las fotomultas generadas sin respetar esas condiciones serán declaradas de nulidad absoluta y ya no se podrá exigir su cumplimiento y pago.

Cuándo una fotomulta puede ser considerada nula en la Provincia de Buenos Aires

El artículo 28 bis de la Ley 13.927 establece que, cuando el radar esté ubicado en un tramo con una velocidad máxima inferior a los límites generales del artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito, la existencia del dispositivo debe señalizarse con una anticipación mínima de 500 metros.

La obligación no se limita a colocar cualquier cartel. La señalización debe cumplir dos requisitos:

Anticipación: debe estar ubicada, como mínimo, 500 metros antes de la zona donde el equipo comienza a detectar las infracciones.

Información visible: debe ser claramente individualizable por los conductores e indicar la velocidad máxima que rige en ese tramo.

Por ejemplo, si un radar controla la velocidad en una zona donde el límite fue reducido respecto del máximo general previsto por la ley nacional, la señalización debe advertir sobre el dispositivo y comunicar cuál es la velocidad que deben respetar los vehículos.

Si estas condiciones no se cumplen, el artículo 28 bis establece expresamente que las actas y fotomultas generadas serán nulas de nulidad absoluta.

Radar fotomulta multa infracción. ChatGPT | Audiencias

En qué casos no se exige el cartel específico a 500 metros

Cuando la velocidad autorizada en esas vías coincide con el límite máximo fijado por el artículo 51 de la Ley Nacional 24.449, no es obligatorio colocar una señalización particularizada para cada radar.

En esos casos, la ley exige que exista señalización vertical que informe sobre la presencia de controles de velocidad en la arteria.

Por lo tanto, no todas las fotomultas que no tengan un cartel individual a 500 metros son automáticamente nulas. Para determinar si corresponde cuestionarlas, hay que verifica r qué velocidad rige en el tramo, qué tipo de vía es y qué señalización exige la normativa para ese caso.

Qué otros requisitos deben cumplir los radares que generan fotomultas

El artículo 28 de la Ley 13.927 también determina que los instrumentos y sistemas utilizados para detectar infracciones deben estar homologados por los organismos nacionales o provinciales competentes.

Además, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial debe autorizar el uso de esos dispositivos en jurisdicción provincial y municipal.

En el caso de los municipios, también se requiere autorización previa del Ministerio de Gobierno para instalar y utilizar cinemómetros automáticos o semiautomáticos en rutas nacionales o provinciales, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas que atraviesen el ejido urbano.

Cómo reclamar si recibiste una fotomulta sin la señalización obligatoria

Quienes consideren que una fotomulta incumple los requisitos del artículo 28 bis pueden ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de un descargo ante el juzgado u organismo de juzgamiento que corresponda.

Para fundamentar el planteo, es importante reunir información que permita identificar el lugar exacto del control y acreditar las condiciones de señalización. Se pueden conservar fotografías del recorrido, imágenes de los carteles existentes, la ubicación del radar y la documentación recibida con el acta de infracción.

El planteo debe explicar qué requisito legal se considera incumplido y solicitar que se declare la nulidad del acta, con fundamento en el artículo 28 bis de la Ley 13.927.

El artículo 28 establece que la comunicación al presunto infractor debe realizarse dentro de los 60 días hábiles desde la fecha de comisión.

El Decreto 532/2009, que reglamenta la Ley de Tránsito provincial, dispone que la notificación debe enviarse por los medios previstos en la normativa y que debe informar al presunto infractor sobre la posibilidad de acceder al pago voluntario o ejercer su derecho de defensa mediante el descargo correspondiente.