Dos alianzas de matrimonio y la sentencia de un juez.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece una serie de casos que pueden impedir que dos personas contraigan matrimonio en la Argentina.

Entre ellos figuran los vínculos familiares directos, la existencia de un matrimonio anterior vigente y determinadas situaciones vinculadas con la salud mental o los antecedentes penales.

Sin embargo, la normativa también contempla excepciones y permite que un juez autorice el casamiento en algunos supuestos específicos, como cuando uno de los contrayentes es menor de edad o presenta una condición que afecta su discernimiento.

Cuáles son los casos en los que está prohibido el matrimonio en Argentina

La legislación establece distintos impedimentos matrimoniales que impiden celebrar legalmente la unión.

Alianzas de matrimonio. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Según el Código Civil y Comercial, no pueden casarse las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Ser menores de 18 años: aunque existen excepciones que permiten contraer matrimonio con autorización judicial o de los representantes legales, según la edad.

Tener un parentesco en línea recta: está prohibido el matrimonio entre padres e hijos, abuelos y nietos.

Ser hermanos: el impedimento alcanza tanto a hermanos bilaterales como unilaterales.

Tener un matrimonio anterior vigente: una persona no puede contraer un nuevo matrimonio mientras siga casada legalmente.

Haber sido condenado por el homicidio doloso de uno de los cónyuges: la prohibición alcanza a quien haya sido autor, cómplice o instigador del crimen y pretenda casarse con el cónyuge sobreviviente.

No tener discernimiento para el acto matrimonial: la falta permanente o transitoria de salud mental que impida comprender el acto constituye un impedimento.

Cuándo una persona menor de edad puede casarse con autorización

El Código Civil y Comercial contempla excepciones para quienes todavía no cumplieron los 18 años . Las condiciones dependen de la edad de los futuros contrayentes.

Quienes no hayan cumplido los 16 años necesitan autorización judicial para casarse. En cambio, las personas que tengan 16 o 17 años pueden hacerlo con el consentimiento de sus representantes legales, como sus progenitores. Si no cuentan con esa autorización, también pueden solicitar el permiso de un juez.

Para resolver estos pedidos, la autoridad judicial debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y sus representantes legales. Además, tiene que evaluar la edad, el grado de madurez, si comprenden las consecuencias del matrimonio y la opinión de sus representantes.

Qué sucede cuando uno de los contrayentes tiene una condición de salud mental

La falta permanente o transitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el acto matrimonial también figura entre los impedimentos legales. Sin embargo, la normativa permite que un juez autorice el casamiento cuando se cumplen determinadas condiciones.

Para tomar esa decisión, debe contar con la aprobación de un equipo de profesionales que determine que la persona comprende las consecuencias del acto matrimonial. También tiene que realizar una entrevista personal con los futuros contrayentes y puede convocar a sus representantes legales y cuidadores.

En todos los casos, el requisito fundamental para celebrar el matrimonio es que exista el consentimiento libre de ambos contrayentes, expresado de manera personal y conjunta ante la autoridad competente, excepto en la modalidad de matrimonio a distancia.