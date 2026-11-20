Un hombre y una mujer abrazándose frente a una lápida.

Cuando una persona fallece y deja bienes, sus herederos no necesariamente pueden disponer de ellos de manera inmediata . Si el causante tenía deudas pendientes, los acreedores tienen derecho a cobrarlas con el patrimonio que integra la sucesión antes de que se distribuyan los bienes entre los beneficiarios.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece cómo debe responder la herencia por esas obligaciones y en qué circunstancias excepcionales los herederos pueden llegar a comprometer su propio patrimonio.

Qué ocurre con la herencia cuando el fallecido tenía deudas

Cuando se abre una sucesión, los bienes y las obligaciones del fallecido integran el patrimonio hereditario. Por eso, antes de que los herederos reciban los bienes que les corresponden, deben atenderse las deudas del causante y las cargas de la herencia con los recursos disponibles en la sucesión.

Personas de luto sostienen rosas blancas en un funeral.

Esto significa que los acreedores pueden cobrar sus créditos con los bienes heredados, hasta el límite del valor de ese patrimonio. Una vez atendidas las obligaciones correspondientes, se podrá avanzar con la distribución de los bienes que queden entre los herederos, de acuerdo con las reglas sucesorias .

Cuándo los herederos deben pagar las deudas con su propio patrimonio

Como principio general, los herederos no están obligados a utilizar sus bienes personales para cancelar las deudas que dejó el fallecido.

Sin embargo, el Código Civil y Comercial contempla situaciones específicas en las que pueden perder esa protección y responder con su propio patrimonio.

Esto ocurre cuando el heredero incurre en alguna de las conductas previstas por la normativa, entre ellas:

No realizar el inventario: cuando no lo hace dentro de los tres meses desde que los acreedores se lo exigen judicialmente.

Ocultar bienes de la sucesión: cuando los excluye fraudulentamente del inventario.

Aumentar las deudas de manera dolosa: cuando exagera intencionalmente el pasivo hereditario.

Vender bienes de la herencia: cuando enajena bienes de la sucesión, salvo que la operación sea conveniente y el dinero obtenido ingrese al patrimonio hereditario.

¿Los herederos pueden recibir una herencia si el fallecido tenía deudas?

Sí, pero la distribución debe contemplar primero las obligaciones que pesan sobre la sucesión. Los acreedores del causante pueden cobrar con los bienes que integran la herencia y los herederos reciben el patrimonio que queda después de atender esas deudas y las cargas correspondientes.

Por lo tanto, tener deudas pendientes no significa que los familiares pierdan automáticamente el derecho a heredar. La responsabilidad de los herederos está limitada, como regla general, al valor de los bienes recibidos, aunque puede extenderse a su patrimonio personal si se presenta alguno de los supuestos contemplados por el Código Civil y Comercial.