Murió de cáncer y descubrieron que se casó con su cuidadora tres semanas antes: su familia busca impugnarlo (Fuente: Shutterstock).

La Justicia de Santa Fe investiga el matrimonio de un hombre de 80 años que murió de cáncer apenas tres semanas después de la celebración y cuya familia sostiene que el trámite fue irregular.

Los sobrinos del hombre denunciaron al Registro Civil de Coronda y a la mujer que figura como su esposa. Según la presentación, el fallecido era soltero, no tenía hijos y sus únicos familiares directos eran sus sobrinos, quienes ahora buscan impugnar el matrimonio.

El hombre atravesaba un cáncer terminal estaba postrado, recibía alimentación mediante una sonda y tenía dificultades para hablar.

Qué ocurrió antes de la muerte del hombre

En el expediente figura una unión convivencial registrada el 25 de marzo de 2021, en la que se consignó que la pareja convivía desde 2018 y, trece días después, un acta matrimonial. El hombre murió el 28 de abril, apenas tres semanas más tarde.

La sucesión de hechos que denuncia la familia del fallecido ponen un manto de duda sobre el matrimonio (Fuente: Shutterstock).

Los sobrinos aseguran que desconocían el supuesto casamiento y que se enteraron durante el velorio, cuando la mujer les comunicó que se habían convertido en esposos y afirmó que la vivienda y los bienes del hombre le correspondían, según reportó El Litoral.

La denuncia también cuestiona que el fallecido hubiera podido presentarse personalmente en el Registro Civil en las dos ocasiones. Una pericia grafológica incorporada al expediente señala, según los denunciantes, que las firmas atribuidas al hombre en esos documentos podrían no ser auténticas.

La investigación y el reclamo de los familiares

La causa penal comenzó en 2021 y podría derivar en condenas por estafa y falsificación de documentación pública. Los sobrinos buscan ser reconocidos como querellantes y recientemente adecuaron su presentación por disposición judicial.

Los familiares sostienen que el cambio de estado civil habría generado un derecho a pensión para quien figura como cónyuge del fallecido, que era jubilado municipal. Este hecho también, argumentan, indica un perjuicio al Estado por parte de la acusada.