Cuando una persona fallece, los herederos no podrán hacerse libremente de sus bienes ni tampoco decidir por separado cuál será el destino de cada uno de ellos hasta que concluya el trámite de la partición.

Por estos motivos, el Código Civil y Comercial de la Nación establece un régimen que regula el uso, la administración y la disposición del patrimonio hereditario mientras se avanza con la sucesión.

Esta etapa previa a la partición se llama indivisión hereditaria. Se trata de la situación jurídica que se produce cuando dos o más herederos comparten una herencia que todavía no fue definida.

Durante esta instancia, los herederos no podrán ser propietarios exclusivos de los bienes, ya que la Ley obliga a definirse la partición por vía judicial.

Qué es la indivisión hereditaria y cuándo comienza

Según el artículo 2323 del Código Civil y Comercial, la indivisión hereditaria abarca el periodo desde que ocurre la muerte del causante hasta que se realiza la repartición definitiva de los bienes.

Durante este tramo, los herederos no podrán disponer libremente del patrimonio hereditario.

Por ejemplo, si una persona fallece y deja una casa y dinero en una cuenta bancaria, no puede darse por sentado que uno de sus hijos se queda con la vivienda y otro con el dinero. Esa distribución debe resolverse mediante el proceso legal de la sucesión.

El artículo 2363 establece que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición.

Sucesiones.

Por qué los herederos no pueden disponer libremente de los bienes

Mientras la herencia permanece indivisa, la existencia de derechos hereditarios no equivale a tener la propiedad exclusiva de cada bien que integra la sucesión, ya que esto recién se definirá con la partición.

Los coherederos deben respetar las reglas de administración y disposición del patrimonio común. Por eso, uno de ellos no puede actuar libremente como único dueño de una vivienda heredada y elegir venderla, por ejemplo.

Según el artículo 2325 del Código, se establece la necesidad del consentimiento de todos los coherederos para los actos de administración y disposición, sin perjuicio de las excepciones y facultades previstas legalmente.

No obstante, esto no impide realizar actos necesarios para conservar los bienes. El artículo 2324 permite que cualquiera de los herederos adopte medidas conservatorias sobre los bienes indivisos cuando sean requeridas.

¿Un heredero puede vivir en una casa hasta que termine la sucesión?

El artículo 2328 del Código Civil y Comercial establece que cada heredero puede usar y disfrutar la herencia indivisa, siempre que ese uso sea compatible con los derechos de los restantes copartícipes.

Si no existe acuerdo, un juez puede regular provisionalmente el ejercicio de ese uso.

Además, la norma contempla una consecuencia económica para quien utiliza exclusivamente un bien indiviso, ya que podría tener que indemnizar a los demás coherederos si solicitan una compensación.