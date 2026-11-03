La medida está contemplada en la regulación 303.2 y puede acercarlos al límite de suspensión de la licencia.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Washington D. C. establece un sistema de puntos para sancionar distintas infracciones de tránsito y advertir a los conductores que puede perder sus privilegios para manejar. Entre las conductas contempladas figura una maniobra particular relacionada con el uso de las luces del vehículo.

La normativa 18 DCMR 303.2 contempla la asignación de 8 puntos en la licencia de conducción para quienes apaguen las luces del vehículo con el propósito de evitar que un agente policial pueda identificarlos. La medida forma parte del esquema de sanciones que utiliza el distrito para registrar las infracciones cometidas por los automovilistas.

La acumulación de puntos puede tener consecuencias sobre la licencia de conducir, incluida su suspensión o revocación.

Cuándo pueden sumar 8 puntos en la licencia de conducir por apagar las luces del vehículo

La disposición incluida en el sistema de puntos establece que los conductores recibirán 8 puntos en la licencia de conducir cuando apaguen los faros de un vehículo para evitar ser identificados por un oficial de policía. La descripción específica de la infracción es “Turning off headlights of a vehicle to avoid identification by a police officer”.

Esto significa que la sanción no se refiere a cualquier situación en la que un automóvil circule con las luces apagadas ya que la conducta contemplada es aquella en la que el conductor apaga deliberadamente las luces con la intención de evitar su identificación por parte de las autoridades.

Los conductores de Washington D. C. pueden recibir 8 puntos por apagar deliberadamente las luces del auto para evitar que un oficial de policía los identifique. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este sentido, el Departamento de Vehículos Motorizados (DC DMV) incluye esta infracción de su tabla oficial de penalizaciones, junto con las otras conductas que pueden sumar puntos al historial del automovilista.

Qué consecuencias tiene acumular puntos en la licencia de conducir

El sistema del DC DMV establece diferentes consecuencias según la cantidad de puntos acumulados durante un período de dos años. La asignación de 8 puntos por esta infracción puede acercar al conductor al umbral que activa las sanciones administrativas.

De acuerdo con el organismo:

Entre 10 y 11 puntos : la licencia de conducir queda suspendida durante 90 días.

12 puntos o más: la licencia es revocada y el conductor pierde sus privilegios para manejar hasta que el DMV autorice su restitución. El organismo establece un período mínimo de seis meses antes de poder solicitarla.

Los puntos permanecen en el historial de conducción durante dos años. Además, el DC DMV aclara que pueden asignarse cuando el conductor es declaro responsable en una audiencia, paga la multa que implica admitir la responsabilidad, o no responde al ticket dentro del plazo establecido.