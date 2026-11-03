El DMV permite que los conductores con una licencia de conducir válida participen voluntariamente en el Programa de Reducción de Puntos y Seguros, mediante cursos de conducción defensiva impartidos por proveedores autorizados.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York tiene un sistema de puntos que permite identificar y sancionar a los infractores recurrentes. Según la gravedad de las faltas y la cantidad de puntos acumulados, los automovilistas pueden enfrentar multas adicionales e incluso la suspensión de su licencia.

Por esto, el organismo también ofrece la oportunidad de acceder al Programa de Reducción de Puntos y Seguros (PIRP), que permite reducir hasta cuatro puntos para determinados cálculos de sanciones y acceder a otros beneficios.

¿Quiénes pueden participar del Programa de Reducción de Puntos y Seguros?

El DMV permite que los conductores con una licencia de conducir válida participen voluntariamente en el Programa de Reducción de Puntos y Seguros, mediante cursos de conducción defensiva impartidos por proveedores autorizados.

Los cursos tienen una duración aproximada de seis horas y pueden realizarse presencialmente o en línea. No es necesario haber acumulado puntos por infracciones de tránsito para participar, pero ayuda a quienes ya contaban con números elevados.

La reducción de puntos se aplica sobre los que fueron asignados durante los últimos 18 meses anteriores a la finalización del curso. Además, no puede reducir su total de puntos a menos de cero.

Si su licencia ya fue revocada o suspendida, la realización del curso no afectará la medida.

El DMV permite que los conductores con una licencia de conducir válida participen voluntariamente en el Programa de Reducción de Puntos y Seguros, mendiante cursos de conducción defensiva impartidos por proveedores autorizados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

El DMV usa un sistema de puntos para identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito y determina cuándo corresponde aplicar determinadas sanciones. Entre las más comunes se encuentran:

3 puntos: no respetar una señal de alto o un semáforo.

5 puntos: utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

5 puntos: enviar mensajes de texto mientras se conduce.

De 3 a 11 puntos: superar el límite de velocidad, dependiendo de cuántas millas por hora se exceda.

Estos puntos se calculan siempre en base a la fecha en la que se cometió la infracción.

¿Con cuántos puntos se puede perder la licencia de conducir?

En Nueva York, el DMV podrá suspender su licencia de conducir si acumula 11 puntos o más por infracciones cometidas durante un periodo de 24 meses.

No obstante, existen también otras consecuencias que pueden aplicarse previo a alcanzar este límite:

6 puntos o más en 18 meses: obligación de pagar una tarifa adicional denominada Driver Responsibility Assessment.

11 puntos o más en 24 meses: posibilidad de suspensión de la licencia.

Determinadas infracciones graves: pueden ocasionar suspensiones o revocaciones obligatorias, independientemente del programa de puntos.

¿Qué otro beneficios trae, además de reducir 4 puntos del historial de conducción en los últimos 24 meses?

Además de permitir una reducción de hasta cuatro puntos para determinados cálculos de suspensión, el programa ofrece un descuento del 10% anual durante tres años en las primas básicas del seguro de responsabilidad civil y colisión de automóviles y motocicletas.

Para acceder a este beneficio, los conductores deben completar un curso autorizado por el DMV y presentar el certificado correspondiente a su aseguradora.

Si el certificado se presenta dentro de los 90 días posteriores a la finalización del curso, el descuento se aplica retroactivamente desde la fecha en que se completó la capacitación.