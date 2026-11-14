DNI y Pasaporte en una oficina del Renaper.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó un nuevo aumento en los trámites para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino.

La actualización modificará los valores de las distintas modalidades de entrega y comenzará a aplicarse desde el 21 de noviembre de 2026.

Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaporte ordinario costará $ 130.000, mientras que quienes necesiten obtenerlo de manera inmediata deberán pagar $ 429.000. Por su parte, el DNI regular tendrá un valor de $ 20.000 y también aumentarán las opciones exprés e instantáneas.

Pasaporte argentino: cuáles serán los nuevos precios desde noviembre

A través de la Disposición 759/2026 , publicada en el Boletín Oficial, el Renaper aprobó un nuevo esquema de aranceles expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD).

Pasaporte y DNI sobre una mesa de madera. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El valor inicial de cada unidad fue establecido en $1.000 mediante la Resolución 151/2026. De esta manera, los nuevos importes para tramitar el pasaporte quedaron conformados de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario de entrega regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.

La modalidad de resolución inmediata es la más costosa y permite obtener el documento en un plazo reducido, en las oficinas habilitadas para este servicio. Su tarifa será de $ 429.000, por lo que quienes necesiten contar con el pasaporte con urgencia deberán afrontar el arancel más elevado.

Cuánto costará sacar el DNI con los nuevos aumentos del Renaper

El Documento Nacional de Identidad también tendrá modificaciones en sus tarifas. En este caso, el incremento alcanzará el 100% para las distintas modalidades de tramitación.

Desde el 21 de noviembre, los nuevos valores serán:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI instantáneo: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

De esta manera, el trámite regular pasará de $10.000 a $20.000, mientras que las modalidades de entrega más rápida también duplicarán sus valores anteriores.