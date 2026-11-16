La instalación de un aire acondicionado en un balcón o sobre la fachada de un edificio no depende únicamente de la decisión de cada propietario. En la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Edificación establece condiciones específicas para colocar estos equipos y prohíbe determinadas ubicaciones y formas de instalación.

La normativa alcanza especialmente a las unidades exteriores, como los equipos condensadores, que deben respetar el diseño arquitectónico del inmueble y no alterar la estética del frente.

Según el tipo de construcción y el lugar elegido, una instalación puede estar permitida, requerir una solución aprobada por la autoridad competente o directamente quedar prohibida.

Quienes incumplan estas disposiciones pueden quedar sujetos a inspecciones y sanciones económicas.

La normativa de CABA restringe la instalación de aires acondicionados en fachadas y establece en qué sectores de los edificios pueden colocarse.

Qué instalaciones de aire acondicionado están prohibidas en CABA

El Código de Edificación establece restricciones específicas según la ubicación, la altura y el tipo de equipo. Entre las principales prohibiciones se encuentran:

En frentes sobre planta baja : está prohibido instalar equipos de climatización por debajo de los 3 metros de altura respecto de la cota de nivel, cualquiera sea su modelo, técnica o ubicación. Además, solo pueden instalarse desde la línea oficial (L.O.) hacia el interior del predio o edificio.

En ménsulas y soportes exteriores: no se permite colocar equipos sobre estructuras visibles desde el exterior de cualquiera de las fachadas.

En fachadas de plantas altas : los equipos solo pueden sobresalir un máximo de 30 centímetros, salvo que el diseño de la fachada contemple otra solución. Deben quedar completamente cubiertos y mimetizados con el frente.

Aires acondicionados de ventana: está prohibido instalarlos directamente en la mampostería. Solo se autoriza su colocación dentro de los vanos de las aberturas.

La ley establece dónde se pueden colocar los aires acondicionados

Cuando el edificio no tiene un espacio especialmente diseñado para instalar los equipos, la norma contempla determinadas ubicaciones permitidas.

Entre ellas se encuentran:

Dentro de los balcones existentes.

En terrazas.

En espacios especialmente previstos en el diseño de la fachada.

En el interior del inmueble, respetando las condiciones de instalación correspondientes.

Qué multas pueden aplicar y cuándo pueden obligarte a retirar el aire acondicionado

El incumplimiento del Código de Edificación puede dar lugar a inspecciones de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO). Cuando se detectan instalaciones realizadas sin respetar las condiciones exigidas, pueden iniciarse actuaciones administrativas y aplicarse sanciones.

Las multas se calculan en unidades fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente. El monto depende de la infracción constatada y de la sanción prevista para cada conducta.

Además de la eventual sanción económica, si el equipo está colocado en un lugar expresamente prohibido o no cumple las condiciones de instalación, la autoridad puede exigir que se adecue la obra o se retire el aparato.