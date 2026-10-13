El truco consiste en desactivar el botón A/C unos segundos antes de detener el coche, sin apagar el ventilador, para favorecer el secado del sistema.

Juan José, mecánico y creador de contenido de Talleres Ebenezer, compartió un truco para utilizar correctamente el aire acondicionado del coche, evitar los malos olores y contribuir a reducir los gastos de mantenimiento.

Su recomendación consiste en desconectar el compresor unos segundos antes de apagar el vehículo, pero mantener el ventilador encendido para ayudar a secar el evaporador. Según explicó en un video difundido por sus redes sociales, este sencillo hábito ayuda a controlar la humedad acumulada en el sistema y puede favorecer una mejor calidad del aire en el habitáculo.

¿Cuál es el truco de Juan José para el aire acondicionado del coche?

“Hay un truco para el aire acondicionado del coche que va a hacer que te ahorres dinero y que respires mucho más limpio. Casi todo el mundo lo hace mal”, afirma Juan José en su posteo de Facebook.

El mecánico señala que el error habitual consiste en parar el coche con el aire acondicionado todavía encendido. En cambio, aconseja pulsar el botón A/C unos segundos antes de detener el motor, sin apagar el ventilador.

De esta forma, el aire continúa circulando por el sistema y ayuda a secar el evaporador, una pieza que interviene en el proceso de refrigeración del habitáculo.

El mecánico advierte sobre un error habitual al apagar el vehículo y explica qué hacer para cuidar el sistema de climatización durante todo el año. Facebook - Juan José Ebenezer

¿Por qué hay que apagar el botón A/C antes de detener el coche?

Según explica el experto, cuando un conductor para el coche con el aire acondicionado puesto, “el aire acondicionado del coche, como cualquier otro, genera agua, se condensa con el frío del evaporador de dentro”.

La condensación es parte del funcionamiento normal del aire acondicionado. El problema aparece cuando la humedad permanece en determinadas zonas del sistema y favorece las condiciones para el desarrollo de microorganismos y la aparición de olores desagradables.

Por eso, el mecánico afirma que “todo eso te lo evitas” si, previo al apagado del vehículo, desconectas el compresor y permites que el ventilador siga funcionando durante unos segundos.

¿Qué beneficios tiene este truco para el aire acondicionado?

De acuerdo con Juan José, incorporar este hábito puede aportar tres beneficios:

Conservar el sistema : el mecánico sostiene que ayuda a preservar el funcionamiento del aire acondicionado y permite que se enfríe antes de detener el vehículo.

Reducir los malos olores : secar el evaporador ayuda a disminuir la humedad que puede favorecer la aparición de olores desagradables.

Ahorrar dinero: prevenir la acumulación de humedad puede reducir la necesidad de realizar determinadas limpiezas y tratamientos para eliminar los olores.

Su recomendación es incorporar este hábito tanto en verano como en invierno. “Si lo haces durante todo el año te lo evitas y siempre respiras limpio”, sentenció.