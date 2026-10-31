Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó una nueva alternativa para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde el celular, sin necesidad de acudir a una oficina.

El procedimiento se realiza a través de la aplicación mi ANSES e incorpora una validación biométrica que combina el escaneo del DNI con el reconocimiento facial para verificar la identidad del titular.

Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de ANSES con reconocimiento facial

El trámite se puede completar directamente desde la aplicación oficial mi ANSES. Para iniciar el procedimiento, el usuario debe contar con su DNI y un celular con cámara, ya que el sistema necesita escanear el documento y comprobar la identidad mediante reconocimiento facial.

Una mujer activando el reconocimiento facial para la Clave de Seguridad Social de ANSES. ANSES

La validación permite confirmar que la persona que realiza la gestión es efectivamente la titular del CUIL declarado. Para eso, ANSES cruza la información biométrica con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Paso a paso para obtener una nueva clave desde el celular

Quienes necesiten crear o recuperar su Clave de la Seguridad Social deben seguir estos pasos dentro de la aplicación mi ANSES.

Ingresar a la app mi ANSES y seleccionar la opción “Creá o recuperá tu Clave con validación biométrica”. Completar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI. Según el modelo del documento, el código puede encontrarse en el frente o en el dorso. Realizar el reconocimiento facial con la cámara del celular para completar la verificación de identidad. Crear la nueva Clave de la Seguridad Social.

Una vez finalizado el procedimiento, el usuario podrá contar con su clave para ingresar a los servicios digitales del organismo sin tener que trasladarse hasta una dependencia de ANSES.

Qué pasa si se pierde o se cambia el celular

ANSES aclaró que, en caso de pérdida o cambio del teléfono celular, será necesario repetir la validación biométrica para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde el nuevo dispositivo.

El organismo explicó que la incorporación de este mecanismo busca reforzar la seguridad de las cuentas y evitar accesos no autorizados, fraudes y posibles casos de usurpación de identidad. Asimismo, la verificación mediante el DNI y el reconocimiento facial permite comprobar que quien solicita la clave es el titular del CUIL.