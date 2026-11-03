Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Se aproximan lluvias y tormentas este martes 3 de noviembre: precipitaciones de hasta 80 mm y actividad eléctrica golpearán Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla por tormentas para este martes 3 de noviembre en la provincia de Santa Fe.

Según el informe, las zonas serán afectadas por tormentas, actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Zonas afectadas por alerta naranja

Según el SMN, las zonas estarán afectdas por “tormentas fuertes, algunas puntualmente severas”, las cuales podrían estar acompañadas por “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctirca y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

En estas zonas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las zonas afectadas por alerta naranja son:

Caseros.

General López.

Recomendaciones

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo. Evitá conducir si la visibilidad está reducida. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Salí solo si es necesario. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamen tal en estas situaciones.

Se aproximan lluvias y tormentas este martes 3 de noviembre: precipitaciones de hasta 80 mm y actividad eléctrica golpearán Santa Fe. Servicio Meteorológico Nacional

Zonas afectadas por alerta amarilla

Según el organismo, estas áreas estarán afectadas por “lluvias y tormentas de variada intensidad”. Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones y actividad eléctrica frecuente” .

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Constitución.

Iriondo.

Rosario.

San Lorenzo.

Belgrano.

Castellanos.

Las Colonias.

San Martín.

Nueve de Julio.

San Cristóbal.

San Justo.

General Obligado.

San Javier.

Vera.

Las recomendaciones

Evitá salir. No saques la basura y limpiá des agües y sumideros. Desconectá los electrodomésti cos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ven tanas. Retirá o asegurá objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o ve hículo cerrado.

En conclusión, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de continuar con sus actividades diarias este martes 3 de noviembre.