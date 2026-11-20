La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que las autoridades competentes pueden suspender una licencia de conducir incluso cuando su titular no haya cometido una infracción grave.

Esto ocurre si se detecta que la persona dejó de reunir las condiciones psicofísicas exigidas y que, por lo tanto, representa un posible riesgo para la seguridad vial.

Esta facultad está contemplada en el artículo 19, que indica: “La autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual del titular con la que debería tener reglamentariamente”.

Qué situación puede provocar la suspensión de la licencia de conducir según el artículo 19

La normativa contempla la pérdida o alteración de las condiciones psicofísicas necesarias para conducir como un motivo para suspender el registro.

Esto puede suceder cuando el titular presenta cambios en su estado físico o mental que afectan sus capacidades para manejar de forma segura, aunque su licencia de conducir todavía esté vigente.

Qué sucede después de que se detecta una posible ineptitud para conducir

Cuando la autoridad recibe información que pone en duda las condiciones psicofísicas de un conductor, puede iniciar una evaluación para determinar si está en condiciones de continuar manejando.

El objetivo es comprobar si conserva las capacidades necesarias para circular sin representar un riesgo para sí mismo o para terceros.

Si se confirma que su estado actual no se corresponde con las exigencias reglamentarias, la autoridad jurisdiccional que expidió la licencia de conducir debe disponer su suspensión, tal como establece el artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La Ley Nacional de Tránsito permite suspender la licencia de conducir cuando se comprueba que el titular ya no reúne las condiciones psicofísicas exigidas para manejar de forma segura. Fuente: ChatGPT

Qué significa la ineptitud psicofísica para conducir

La ineptitud psicofísica hace referencia a la pérdida o disminución de las capacidades físicas o mentales necesarias para conducir un vehículo de manera segura.

Entre las condiciones que pueden afectar la aptitud se encuentran los problemas de visión o audición, las dificultades de movilidad, la falta de coordinación, los reflejos reducidos y determinadas alteraciones cognitivas que comprometan la atención o la capacidad de reacción.

Sin embargo, esto no significa que cualquier enfermedad o problema de salud implique automáticamente la suspensión del registro. Para aplicar el artículo 19 de la Ley 24.449, la autoridad competente debe comprobar que el estado psicofísico actual del titular no se ajusta a los requisitos reglamentarios.