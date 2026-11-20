El Senado convirtió en ley el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales. Además, este establece un mecanismo de desalojos “expres” para los campos y viviendas usurpadas.

El proyecto se aprobó por 42 votos, contra 26 que fueron aportados por el oficialismo y bloques aliados.

Además de La Libertad Avanza (LLA), votaron a favor la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones . En tanto, lo hicieron en contra el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.

El recorrido de la Ley de Tierras

El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno, ya que primero debió eliminar los cambios en la ley de Tierras y el manejo del Fuego, y luego en Diputados, ante el temor de que se pueda derogar el DNU 70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.

Así se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie incluye capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

Sesión ordinaria en el Senado de la Nación; el 19 de noviembre de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (Foto: Sofia Areco / Comunicación Institucional Senado). Fuente: Senado Sofia Areco/ Comunicacion Senado

Qué pasa con los desalojos

El desalojo exprés se aplicará solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

En el caso de los deudores morosos tendrán más plazos ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

Expropiaciones

La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar claramente los motivos de esa medida.