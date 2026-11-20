El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada inestable para este viernes 20 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con tormentas durante la mañana y la tarde y chaparrones hacia la noche. Las probabilidades de precipitaciones alcanzarán el 70% en algunos momentos del día.

La temperatura se ubicará entre los 20 y los 25 grados, en un día marcado por la presencia de lluvias y nubosidad.

El pronóstico también anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas para el fin de semana.

A qué hora llegarán las tormentas este viernes 20 de noviembre en Buenos Aires

Según el pronóstico del SMN, las lluvias comenzarán durante las primeras horas del viernes 20 de noviembre, con tormentas aisladas por la mañana. Para la tarde se esperan tormentas, mientras que durante la noche podrían registrarse chaparrones.

Las probabilidades de precipitaciones variarán según el momento del día:

Mañana: tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%.

Tarde: se esperan tormentas, con chances de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Noche: podrían registrarse chaparrones, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

El SMN pronosticó tormentas y chaparrones para este viernes 20 de noviembre en Buenos Aires, pero anticipó una mejora de las condiciones meteorológicas a partir del sábado. Shutterstock

Cuándo dejará de llover en Buenos Aires

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante el sábado 21 de noviembre. Aunque la jornada tendrá cielo parcialmente nublado y buenas condiciones durante gran parte del día, hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima llegará a los 27°C.

Qué dice el pronóstico para el domingo 22 de noviembre

El domingo 22 de noviembre llegará con mejores condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el SMN, se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de lluvia .

La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C. Así, después de un viernes con tormentas y un sábado con posibles chaparrones nocturnos, el domingo ofrecerá un panorama más estable.