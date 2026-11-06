Las multas de tránsito se encarecen en la Provincia de Buenos Aires.

Cometer infracciones de tránsito en territorio bonaerense costará más caro. Es que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó esta semana la actualización bimestral de la Unidad Fija (UF) usada para calcular las multas.

Los nuevos valores rigen para noviembre y diciembre de 2026.

Por qué hay un aumento de la UF

La UF pasó de $ 2281 a $ 2340, lo que equivale a una suba del 2,58% respecto del bimestre anterior. El ajuste es automático y sigue la variación del precio de la nafta de mayor octanaje: el valor de referencia es el litro de combustible premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.

Como cada multa se expresa en unidades fijas, cualquier cambio en ese precio se traslada directamente a los montos finales. El resultado es que las sanciones más severas llegan ahora a un máximo de $ 2.340.000.

Cuánto cuesta cada infracción

El techo de $ 2.340.000 aplica a las faltas más graves. Entre ellas figuran negarse a realizar el test de alcoholemia, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, manejar sin licencia o sin habilitación, y circular en contramano o por la banquina.

Cuánto costarán las multas en PBA. Shutterstock

Dentro de ese grupo, las multas por exceso de velocidad van de $ 351.000 a $ 2.340.000; sin VTV y sin licencia, de $ 702.000 a $ 2.340.000; y conducir alcoholizado o bajo los efectos de drogas, así como ir en contramano o por la banquina, de $ 468.000 a $ 2.340.000.

En un escalón intermedio quedan pasar un semáforo en rojo, no usar el cinturón de seguridad o el casco, y negarse a exhibir la documentación obligatoria. En todos esos casos la sanción oscila entre $ 234.000 y $ 1.170.000. Usar el celular mientras se conduce se castiga con montos de entre $ 234.000 y $ 468.000.

Las faltas con menor penalidad económica son circular sin el seguro obligatorio, estacionar mal o no llevar patente, con multas de entre $ 117.000 y $ 234.000.

Cuántos puntos se pierden por las multas

Además de la multa, las infracciones graves descuentan puntos de la licencia de conducir nacional , que parte de una base de 20 puntos. Circular sin la VTV al día o sin el cinturón puesto resta 4 puntos. Se descuentan 5 por manejar con la licencia vencida, no usar casco, cruzar un semáforo en rojo o superar hasta en un 30% la velocidad permitida .

Las sanciones más duras son de 10 puntos, para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes o exceden el límite de velocidad en más de un 30%. Conducir estando legalmente inhabilitado o participar en picadas ilegales implica perder los 20 puntos, es decir, el puntaje completo.

Cómo consultar si hay multas pendientes