La inteligencia artificial está modificando la manera en que las personas trabajan. Desde la generación de contenidos y el análisis de información hasta la automatización de procesos, las herramientas permiten resolver tareas en menos tiempo y ampliar las capacidades profesionales. Pero, a medida que crece su adopción, también cambian las habilidades que adquieren mayor importancia en el ámbito laboral.

El 66% de las personas que utilizan inteligencia artificial en su trabajo afirma que ahora puede dedicar más tiempo a tareas de alto valor. Además, el 58% asegura que produce trabajos que no podía realizar un año atrás. Entre los usuarios más intensivos de estas tecnologías, esa proporción llega al 80%.

Los datos surgen del Work Trend Index 2026 de Microsoft, una encuesta global realizada a 20.000 trabajadores usuarios de inteligencia artificial en 10 mercados. El informe muestra que la incorporación de estas herramientas no solo modifica la productividad, sino también la distribución de responsabilidades entre las personas y la tecnología.

En ese escenario, dos capacidades aparecen al frente de las habilidades que más ganan relevancia: el control de calidad, mencionado por el 50% de los encuestados, y el pensamiento crítico, señalado por el 46%.

La razón es que, aunque la IA puede generar respuestas, analizar información y ejecutar tareas, las personas siguen siendo responsables de evaluar los resultados, detectar errores y decidir cómo utilizar lo producido. De hecho, el 86% de los usuarios considera las respuestas de estas herramientas como un punto de partida y mantiene bajo su responsabilidad el razonamiento.

Las 5 habilidades que ganan importancia con la IA

La incorporación de inteligencia artificial al trabajo atravesó distintas etapas. Primero llegaron las herramientas generativas, utilizadas principalmente para redactar, resumir y crear contenidos. Después se integraron los copilotos a los programas y plataformas de trabajo. Ahora, la evolución avanza hacia los agentes, capaces de ejecutar tareas dentro de procesos más amplios.

A medida que la tecnología asume una mayor parte de la ejecución, las capacidades humanas se desplazan hacia otras funciones. Entre las más relevantes aparecen:

Control de calidad: revisar, verificar y validar los resultados generados por la IA, identificar errores y asegurarse de que la información sea confiable.

Pensamiento crítico: evaluar las respuestas, contrastar información, cuestionar resultados y distinguir entre una solución aparentemente correcta y una adecuada para cada situación.

Criterio profesional: determinar qué tareas pueden delegarse a la tecnología y cuáles requieren intervención humana, teniendo en cuenta el contexto y las particularidades de cada caso.

Toma de decisiones y responsabilidad: orientar el trabajo, definir objetivos y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas a partir de la información producida por la IA.

Curiosidad y creatividad: explorar nuevas posibilidades, formular mejores preguntas y utilizar el tiempo liberado por la automatización para desarrollar ideas y estrategias.

El cambio también modifica la relación de los profesionales con las herramientas. Un análisis de más de 100.000 conversaciones de Microsoft 365 Copilot encontró que el 49% de los objetivos identificados estaba vinculado con trabajo cognitivo: analizar, razonar, evaluar alternativas y pensar creativamente.

Durante la presentación del informe en Argentina, Microsoft describió cuatro formas de trabajar con inteligencia artificial: productor, editor, director y orquestador. Las categorías reflejan distintos grados de intervención: desde utilizar la herramienta para generar un resultado hasta coordinar múltiples tareas y procesos con asistencia tecnológica.

“Somos protagonistas de un rediseño del trabajo. A medida que crecen las capacidades de la IA y los agentes, también crece la relevancia de nuestro criterio, la posibilidad de orientar el trabajo, tomar decisiones y hacernos responsables de los resultados. La tecnología abre nuevas posibilidades; somos las personas las que tenemos que darles dirección, propósito y sentido”, señaló Ezequiel Glinsky, director de Tecnología para Microsoft Latinoamérica.

Qué cambia en el trabajo de los profesionales

La transformación también se observa en actividades donde el conocimiento, la interpretación y la responsabilidad tienen un peso central. En el ámbito judicial, por ejemplo, la IA puede ayudar a ordenar información, procesar documentación y agilizar tareas, pero no reemplaza el razonamiento que requiere cada caso.

“Copilot me ayuda a salir de la hoja en blanco. La idea, el argumento y el razonamiento son míos; la herramienta me ayuda a darles forma y a expresarlos mejor. Los ingredientes de esa receta los pongo yo”, describió Laura Conti, jueza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, Gustavo Pérez Villar, secretario de Tecnología Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, destacó que la automatización permite concentrar la atención en aspectos que requieren intervención humana.

“La capacidad de automatización y de asistencia que hoy nos permite la IA abre espacio para concentrarnos en aquello que ninguna tecnología reemplazará: comprender el conflicto entre personas, aplicar criterio y asumir la responsabilidad de las decisiones. Para mí, volver a la esencia es mantener la curiosidad”, afirmó.

En el ejercicio de la defensa pública, la tecnología también puede facilitar el procesamiento de información, pero la relación con las personas y la comprensión de cada situación siguen siendo fundamentales.

“La IA puede ayudarnos a ordenar información y agilizar tareas, pero en la función de la defensa siguen siendo indispensables la escucha, la comprensión del contexto y la responsabilidad de acompañar a cada persona. La tecnología tiene valor cuando nos permite estar más cerca de quienes necesitan una respuesta”, sostuvo Alfredo López Bravo, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación.

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El desafío de las empresas: cómo preparar a sus equipos

La transformación no depende exclusivamente de que cada trabajador aprenda a utilizar herramientas de inteligencia artificial. También requiere que las organizaciones adapten sus procesos, definan responsabilidades y generen condiciones para incorporar estas tecnologías de manera segura.

Según el estudio de Microsoft, los factores organizacionales explican el 67% del impacto reportado por los usuarios, frente al 32% correspondiente a factores individuales. Se trata de una asociación estadística y no de una relación causal, pero el dato muestra la importancia del entorno de trabajo, la cultura empresarial, el liderazgo, la capacitación y la gobernanza.

La preparación todavía presenta desafíos. El 65% de los usuarios de IA teme quedarse atrás frente a los cambios tecnológicos y el 45% se siente más seguro concentrándose en sus objetivos actuales que rediseñando su forma de trabajar.

En tanto, solo el 19% de los encuestados alcanza la denominada Frontier zone, una categoría que identifica a quienes combinan una alta capacidad individual para trabajar con IA con un elevado nivel de preparación organizacional. El indicador surge de un índice de preparación elaborado sobre 16.971 respuestas.

Desde Recursos Humanos, el cambio implica recuperar tiempo para actividades que requieren interacción, acompañamiento y desarrollo de las personas.

“Se trata de pensar dónde una herramienta de IA puede hacer un trabajo más rápido y eficiente para que nosotros podamos estar más tiempo en la estrategia, en los planes, en esa curiosidad y en esa creatividad, en esa conversación de feedback y coaching que no podíamos priorizar. Liberarnos tiempo y espacio que hoy consumen ciertas tareas para invertirlo en momentos de calidad humana que hoy están ocupados por tareas mecánicas”, planteó Marion Blanco, directora de People Experience Cluster South LatAm en Pfizer.

Una mirada similar aportó Mercedes Gozaini, directora del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó el valor de recuperar tiempo para anticipar problemas y fortalecer los vínculos profesionales.

“Tengo más tiempo para pensar y también para algo fundamental en ética e integridad que es relacionarme con los equipos, generar confianza y lograr que la consulta llegue antes de que aparezca el problema”, sostuvo.

El desafío, por lo tanto, no consiste solamente en incorporar herramientas más potentes, sino en preparar a los trabajadores y a las organizaciones para aprovecharlas. La IA puede acelerar la ejecución y ampliar las capacidades individuales, pero el control de calidad, el pensamiento crítico, la curiosidad y la responsabilidad siguen dependiendo de las personas.

Como resumió Daniela Mora Simoes, directora de Personas de Grupo OMINT y presidenta de DCH Argentina: “Para mí, volver a la esencia es volver a mirar a las personas a los ojos, darles la mano, decirles que van a poder transformarse”.