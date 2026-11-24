La Argentina encara 2027 con un calendario exigente de vencimientos y con el acceso al mercado internacional condicionado por su elevado costo expresado en la tasa de riesgo país. En ese escenario, los organismos multilaterales aparecen como una de las principales fuentes de financiamiento.

Christian Asinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina (la CAF), ratificó, en un diálogo con El Cronista durante el Congreso Federal de Abappra, que el banco mantendrá su asistencia al país y que espera que la Argentina vuelva a recurrir a estas instituciones el año próximo.

-La Argentina enfrenta un calendario exigente de vencimientos, ¿qué posibilidades de financiamiento tiene?

-Los bancos de desarrollo tenemos una característica distinta al mercado. Muchas veces terminamos siendo un seguro cuando el mercado no responde. En el caso de Argentina, en dos ocasiones pudimos ayudar cuando se estaban cerrando acuerdos con el Fondo y faltaba tiempo.

Hicimos dos créditos puente. Uno durante el gobierno anterior y otro cuando asumió el gobierno de Javier Milei, por casi u$s 1000 millones. En ambos casos, cuando llegaron los desembolsos del Fondo, Argentina nos repagó. Argentina tiene muchísimas posibilidades porque tiene lo que el mundo está demandando. Tiene energía, Vaca Muerta, gas y petróleo, minerales críticos como cobre y litio, alimentos y turismo. El desafío es conseguir las inversiones y construir la infraestructura necesaria para poder sacar esos recursos. Ahí también podemos acompañar.

-¿Argentina va a tener que recurrir a los organismos multilaterales en 2027?

-Sí, estoy seguro, porque Argentina lo hace todos los años. Nosotros tenemos un pipeline de unos u$s 1200 millones para la Argentina. El BID tiene otro monto y el Banco Mundial también. Además, muchas veces trabajamos en conjunto cuando los proyectos son grandes.

-¿La CAF puede dar financiamiento mientras la Argentina no recupera plenamente el acceso al mercado?

-Ese es justamente uno de los roles de los bancos de desarrollo. Cuando el mercado no responde, podemos seguir acompañando a los países. Los dueños de los organismos multilaterales son los propios países. Tienen ese doble rol de ser dueños y clientes. Por eso los países cuidan mucho a los bancos de desarrollo y no suelen defaultear con ellos.

La Argentina, por ejemplo, cuando tuvo el default de 2001, no defaulteó con los bancos de desarrollo. Se va definiendo con el Gobierno qué proyectos se van a financiar, generalmente con créditos a las provincias y garantías soberanas. También tenemos financiamiento para el sector privado.

-¿Los u$s 1200 millones pueden ayudar a cubrir las necesidades financieras del Gobierno?

-Nuestro foco está más puesto en proyectos de inversión. Hay un pequeño porcentaje de préstamos que puede ser de libre disponibilidad. La garantía de u$s 250 millones que aprobamos, por ejemplo, es de libre disponibilidad y no está destinada a un proyecto específico. Vamos a seguir estando y prestando en las mismas condiciones.

A todos los países les prestamos de la misma manera. Nuestro objetivo no es ganar dinero, sino generar impacto en el desarrollo. Hace poco aprobamos una garantía de u$s 250 millones para que, junto con el BID, el Banco Mundial y Fonplata, el Gobierno pueda salir a buscar fondos con el respaldo de los multilaterales. Las garantías permiten acceder a costos más bajos y tienen mucha credibilidad.

-¿La Argentina conseguirá el financiamiento de los vencimientos de 2027?

-Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, entiendo que sí. Él planteó que ya tenía solucionado el programa de financiamiento para 2027.

Parte de eso estaba vinculado con las garantías de los organismos multilaterales. No podría asegurar si van a hacer un REPO o qué instrumento específico. Entiendo que están pensando todas las soluciones financieras posibles para cubrir vencimientos.