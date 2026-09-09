Estados Unidos aplica una regla clave para quienes necesitan renovar su pasaporte y dejaron pasar demasiado tiempo sin realizar el trámite. El Departamento de Estado establece un límite de 15 años que determina si una persona puede acceder al mecanismo de renovación simplificada o si, por el contrario, debe iniciar una nueva solicitud de manera presencial .

La normativa es especialmente importante para quienes conservan un pasaporte estadounidense antiguo. Si el documento fue emitido hace más de 15 años, ya no reúne las condiciones para ser renovado por correo mediante el procedimiento habitual .

En esos casos, el titular debe presentar una nueva solicitud en persona y entregar la documentación correspondiente para obtener un nuevo pasaporte.

La regla de los 15 años que todos deben conocer

El Departamento de Estado establece que una persona puede renovar su pasaporte por correo utilizando el formulario DS-82 solamente si cumple una serie de requisitos.

Uno de los principales es que el pasaporte anterior haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. Además, debe haber sido emitido cuando el titular tenía al menos 16 años, contar con una validez de 10 años, estar en poder del solicitante y no haber sido reportado como perdido o robado.

Por lo tanto, quienes tienen un pasaporte que fue emitido hace más de 15 años quedan fuera de este mecanismo.

Esto significa que no pueden simplemente enviar el documento por correo y esperar una renovación bajo el procedimiento DS-82.

Adultos con documentos vencidos deben iniciar una nueva solicitud y pagar tarifas adicionales. Shutterstock

¿Qué ocurre si el pasaporte tiene más de 15 años?

Cuando el documento supera ese límite, el Departamento de Estado indica que el solicitante debe volver a presentar una solicitud en persona.

Para los adultos que no cumplen con los requisitos de renovación, entre ellos quienes tienen un pasaporte emitido hace más de 15 años, corresponde utilizar el procedimiento para solicitar un nuevo pasaporte.

El trámite requiere completar el formulario correspondiente, presentar la documentación solicitada, aportar una fotografía que cumpla con las condiciones oficiales y pagar las tarifas correspondientes.

En otras palabras, el documento anterior ya no permite acceder al mecanismo simplificado de renovación.

La diferencia entre renovar y solicitar un nuevo pasaporte

La diferencia puede resultar importante para quienes dejaron pasar los años sin actualizar su documentación.

Cuando el solicitante cumple con los requisitos, puede renovar su pasaporte por correo utilizando el DS-82. Actualmente, la tarifa para una libreta de pasaporte para adultos es de US$130.

Pero cuando el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, el titular debe realizar una solicitud en persona. El Departamento de Estado contempla este procedimiento para adultos que no califican para una renovación convencional.

En ese caso, se utiliza el formulario DS-11 y se presenta la documentación en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaporte.

La tarifa de solicitud de una libreta de pasaporte mediante DS-11 es de US$130, a la que se suma una tarifa de aceptación de US$35.

¿Por qué es importante no dejar pasar los 15 años?

El límite no significa que el pasaporte quede automáticamente inutilizado exactamente al cumplirse 15 años desde su emisión. Lo que cambia es la posibilidad de utilizar el procedimiento simplificado de renovación.

La regla establece que el documento debe haber sido emitido dentro de los últimos 15 años para poder utilizar el proceso de renovación por correo. Si supera ese período, el solicitante debe recurrir al procedimiento presencial.

Por eso, quienes tienen un pasaporte antiguo y planean viajar al exterior deberían revisar la fecha de emisión antes de comenzar el trámite.

Además, la vigencia del pasaporte y las condiciones para viajar son cuestiones diferentes. Los pasaportes estadounidenses para personas de 16 años o más tienen normalmente una vigencia de 10 años, mientras que los pasaportes de menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años y no pueden renovarse mediante el DS-82.