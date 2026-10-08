El Departamento de Estado de Estados Unidos cuenta con una serie de criterios al momento de tramitar un pasaporte según la edad y el ejemplar. Entre ellos, cobra relevancia el documento para los menores de 16 años.
Al respecto, el organismo establece que “no se puede renovar el pasaporte de un menor. Debe solicitarlo en persona cada vez”, una regla que se mantiene vigente en 2026. Además, el documento tiene una vigencia de cinco años. Sin contar que deben solicitarlo personalmente junto con su padre, madre o tutor legal, incluso si ya tuvieron uno anteriormente.
¿Cuándo el pasaporte tiene una vigencia de 5 años y no se puede renovar?
El pasaporte de un ciudadano estadounidense menor de 16 años tiene una vigencia de cinco años desde su emisión.
El Departamento de Estado especifica que los documentos de los menores tienen este período de validez y que no pueden renovarse mediante el trámite simplificado utilizado para ciertos pasaportes de adultos.
¿Qué se necesita para sacar el pasaporte de un menor de 16 años?
Para solicitarlo, el Departamento de Estado exige presentar documentación que permita comprobar tanto la ciudadanía del niño como la relación con sus padres o tutores:
- Completar e imprimir el Formulario DS-11.
- Presentar una prueba física de la ciudadanía estadounidense del menor. Puede ser, entre otras opciones, un certificado de nacimiento estadounidense, un Informe Consular de Nacimiento en el Exterior, un certificado de naturalización o un pasaporte estadounidense anterior que haya tenido vigencia completa.
- Presentar documentación que demuestre la relación entre el menor y sus padres o tutores legales.
- Llevar una identificación física con fotografía de los padres o tutores.
- Entregar las fotocopias requeridas de los documentos.
- Presentar una fotografía del menor que cumpla con las condiciones para una foto de pasaporte.
- Llevar al menor personalmente a la oficina donde se presenta la solicitud.
- Cumplir con los requisitos de consentimiento de ambos padres o tutores.
“No aceptamos pruebas digitales de ciudadanía estadounidense”, aclara el Departamento de Estado, por lo que los documentos deben presentarse en formato físico.
¿Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense para un menor de 16 años en 2026?
El costo depende de si la familia solicita una libreta pasaporte, una tarjeta pasaporte o ambos documentos.
Para los menores de 16 años, las tarifas indicadas por el Departamento de Estado son:
Libreta pasaporte
- Costo de solicitud (corresponde al Departamento de Estado) USD100
- Costo de aceptación (se paga en la oficina donde se presenta la documentación) USD35
- Total USD135
Tarjeta pasaporte
- USD15
- USD35
- USD 50
Libreta y tarjeta
- USD115
- USD35
- USD150
Servicio expedito
- USD60 adicionales
El tiempo de procesamiento rutinario de un pasaporte de un menor es de cuatro a seis semanas, mientras que el servicio expedito demora entre dos y tres. Cabe aclarar que estos tiempos no abarcan la demora del envío por correo.