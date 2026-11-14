Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que nieguen a realizarse el test de alcoholemia o por drogas, y le restarán 10 puntos de la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no solo sanciona a quienes manejan con alcohol en sangre, sino también a los conductores que se niegan al test de alcoholemia durante un control.

Es una norma que pocos conocen, pero que puede traer problemas en cualquier operativo de control que se arme en rutas y accesos de todo el país.

En este contexto, el Decreto 779/95 establece una multa y la resta de 10 puntos de la licencia de conducir.

Multarán a los conductores que se nieguen a realizar el test de alcoholemia o de drogas

Según el artículo 115 del Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995, que reglamenta el artículo 73 de la Ley N° 24.449, será sancionado quien incurra en “negarse a realizar las pruebas expresamente autorizadas para determinar su grado de intoxicación alcohólica o por drogas”.

Test de alcoholemia Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La infracción se configura por la negativa en sí misma, más allá del resultado que hubiera arrojado la prueba, y alcanza tanto al control de alcohol como al de drogas.

En la práctica, el conductor que se niega queda alcanzado por la sanción aunque no haya tomado una gota , porque la norma castiga el rechazo de la prueba en sí.

En este sentido, el piso de la sanción es más alto que el de quien maneja con alcohol por encima del límite: 300 U.F. contra 200 U.F., según el artículo 67 del mismo anexo.

De cuánto es la multa por negarse al test de alcoholemia

Las sanciones previstas son las siguientes:

Multa desde 300 U.F. hasta 1000 U.F. (Unidades Fijas)

10 puntos menos en la Licencia Nacional de Conducir

Por un lado, la Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Por el otro, la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado para manejar.

Además, las jurisdicciones adheridas pueden variar los mínimos y máximos dentro de los límites de la Ley 24.449, según el artículo 120 del anexo.

Si bien la resta de puntos es una de las más severas del régimen, no es la única que llega a esa cantidad. El mismo anexo prevé 10 puntos menos en estos casos:

Conducir con alcohol en sangre por encima del límite permitido (artículo 67)

Circular a contramano o sobre los separadores de tránsito (artículo 69)

Exceder en más del 30% la velocidad máxima permitida (artículo 104)

No cumplir las obligaciones legales como partícipe de un accidente (artículo 113)

En conclusión, negarse al test de alcoholemia no evita la sanción: implica una multa de hasta 1000 U.F. y la pérdida de 10 puntos, que acercan al conductor a la inhabilitación si acumula otras infracciones.