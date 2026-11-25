El traslado contempla una logística especial desde China hasta el estado de Minas Gerais (Imagen ilustrativa).

Brasil avanza con la renovación de la flota del Metro de Belo Horizonte con la llegada de 24 nuevos trenes procedentes de China, que suman 96 vagones ferroviarios. Cada unidad pesa 54 toneladas y forma parte de un proyecto de transporte internacional que busca modernizar el servicio de movilidad urbana de esta ciudad .

La operación está a cargo de Rhenus Project Logistics, empresa que se adjudicó el contrato para trasladar los vagones y coordinar cada etapa del recorrido, desde el puerto de origen hasta el centro de mantenimiento de Metrô BH.

¿Cuántos vagones tendrán los nuevos trenes que llegarán a Brasil?

El proyecto contempla el traslado de 24 trenes, integrados por un total de 96 vagones. Cada coche ferroviario tiene 24 metros de largo, 3,2 metros de ancho y 4,4 metros de alto, además de un peso de 54 toneladas.

Las unidades serán trasladadas desde el puerto de Qingdao, en China, hasta el puerto de Sepetiba, en Río de Janeiro. Según informó Rhenus a mediados de este año, la primera entrega se completó en 36 días .

Rhenus trabajó junto con ALS Customs Services para gestionar los trámites aduaneros y reducir los tiempos de procesamiento de la carga. Fuente: Rhenus Group

La empresa trabaja en coordinación con COSCO Shipping Project Logistics para garantizar el traslado de esta carga de gran tamaño, que requiere una planificación especial para su transporte marítimo y terrestre.

¿Cómo trasladarán los nuevos trenes desde China?

El operativo no termina con la llegada de los vagones a Brasil. Rhenus coordina el transporte terrestre, el almacenamiento en depósitos aduaneros y la entrega final hasta el patio de mantenimiento de Metrô BH, en Minas Gerais.

Para preparar el recorrido, la compañía realizó un estudio terrestre de 4,000 kilómetros, en el que evaluó diferentes rutas, las condiciones de acceso, las zonas de almacenamiento y las características de los espacios donde se descargarán las unidades.

Cada entrega requiere una descarga cuidadosamente planificada y el posicionamiento de los vagones directamente sobre las vías, debido a sus dimensiones y peso.

Luis Rodríguez, director de Rhenus para América Latina, destacó la importancia de la operación para el sistema de transporte brasileño: “Nuestro equipo global de logística de proyectos se enorgullece de ofrecer soluciones seguras, confiables y de alta ingeniería, con riesgo cero, para grandes proyectos de infraestructura como la renovación de la flota del metro de Belo Horizonte”.