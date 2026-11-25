La restricción se aplica cuando no puede sujetarse por sí mismo y tampoco puede colocar firmemente los pies en los estribos o posapiés.

La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro entró en vigor el 21 de noviembre de 2026 y sustituyó a la anterior Ley de Tránsito estatal. Entre sus disposiciones, incorpora nuevas reglas para motociclistas con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes circulan por las calles y carreteras de la entidad.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los conductores es la restricción para trasladar a menores de edad que no puedan sujetarse por sí mismos a una motocicleta.

La medida también contempla una condición relacionada con la posición de los pies del pasajero y establece una excepción cuando se utilizan aditamentos especiales de seguridad.

¿Qué establece la nueva Ley de Movilidad sobre los menores que viajan en moto?

El artículo 96, fracción VI, señala que los conductores de motocicletas deben abstenerse de transportar a un menor de edad cuando no pueda sujetarse por sí mismo al vehículo y, estando correctamente sentado, tampoco pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos o posapiés .

Esto significa que no basta con que el menor viaje sentado detrás del conductor. También debe tener la capacidad de sujetarse a la motocicleta y apoyar los pies de manera firme en los lugares destinados para ello.

La disposición contempla una excepción cuando el pasajero cuenta con aditamentos especialmente diseñados para su seguridad.

La disposición está en el artículo 96, fracción VI, de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Querétaro. Fuente: Magnific rawpixel.com

¿Qué otras medidas deben cumplir los motociclistas en Querétaro?

La nueva legislación también establece obligaciones de protección para quienes conducen motocicletas y para sus pasajeros. Entre las principales disposiciones se encuentran:

Casco obligatorio: tanto el conductor como el pasajero deben utilizar un casco protector certificado conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y llevarlo debidamente abrochado.

Protección para repartidores: quienes utilicen quienes utilicen motocicletas para servicios de mensajería, reparto de mercancías o actividades similares deben portar casco, coderas, rodilleras, calzado que proteja el tobillo y un chaleco o chaqueta resistente con al menos 20 por ciento de material reflejante.

Conducción segura: los motociclistas deben evitar maniobras riesgosas o temerarias, respetar el sentido de circulación y abstenerse de circular por banquetas y espacios reservados para peatones.

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Querétaro busca establecer condiciones de circulación más seguras para todos los usuarios de la vía pública.